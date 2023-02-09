金像獎2023︱張艾嘉第11度角逐影后　周漢寧爭新演員：感謝張姐

香港電影金像獎協會今日（9日）舉行招待會，公布2023年「第41屆香港電影金像獎」各獎項入圍作品名單，其中，素來深受觀眾關注的演技獎，入圍演員囊括資深帝后與新晉精英，而早前於金馬獎榮封影后的張艾嘉，亦憑《燈火闌珊》提名本屆香港電影金像獎，有望再下一城。

（《燈火闌珊》劇照）

69歲的張艾嘉憑《燈火闌珊》獲得第59屆金馬獎最佳女主角（FB@金馬影展 TGHFF）

張艾嘉曾經憑《最愛》及《地久天長》於香港電影金像獎兩度封后，亦是少數同時提名過演技獎與「最佳電影」、「最佳導演」及「最佳編劇」的電影製作人。張艾嘉對於第11度入圍，回應表示：「香港的霓虹燈才是《燈火闌珊》的最佳女主角。」

（《燈火闌珊》劇照）

與張艾嘉於《燈火闌珊》合作的周漢寧，獲提名「最佳新演員」獎，他回應提名時表示：「看直播的時候心情確實是緊張的，得知消息後感受卻來得很慢，從感覺不真實慢慢去到很快樂，但更多的是滿滿的感激。很感激燈火闌珊的大家，整個拍攝過程當中，很幸運有你們的照顧。多謝導演和監製的信任，讓我在戲中擔當Leo這個角色。還有張姐，親愛的張姐，教了我許多許多，並讓我感受到做戲和創作的快樂。多謝各位投票給我的電影人，多謝你們的支持，我會繼續努力去走好我的演員路，這個提名對我來說是很大很大的鼓舞，很感激你們。多謝我的兩位經理人Helena和Stephanie，一路上為我操心不少，陪我共度甜酸苦辣。還有眾多一路在我身邊幫助我、照顧我、支持我的人，想親口向每位說一聲多謝。消息公佈之後媽媽在一秒鐘內就打電話給我，很久沒聽到媽媽的語氣如此快樂，雀躍得像小女孩，我才真切發覺自己一路以來令她擔心良久了。今天晚上回家食飯。」