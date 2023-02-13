梁朝偉爆曾與周星馳私下合作拍片：我飾演被他打死的角色

影帝梁朝偉為慶祝入行40周年，與抖音合作推出《人生半山腰》短片系列，找來好友導演莊文強，一邊郊遊一邊細說演藝圈生涯往事，其中一段名為「周星馳，我的最佳損友也是最佳好友」，大爆曾跟星爺曾私下合作拍片！

偉仔談及當年星爺邀請他報TVB藝員訓練班。（影片截圖）

梁朝偉與周星馳早在入行前已認識，當年星爺邀請偉仔一起報考TVB藝員訓練班，偉仔憶述：「「星仔呀？那個時候可能是，每天這樣跟我說演戲又怎樣好，然後訓練班什麼的，然後就去試試看」。最後星爺卻名落孫山，後來經戚美珍介紹入讀夜訓班才成功加入TVB。偉仔與星爺從未正式在電影中合作，不過江湖傳聞星爺私下邀偉仔拍了一部短片，原來真有其事！

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偉仔在影片中表示，星爺自導自演這部短片，仲安排一個「特別」角色給他：「我也不知道什麼時候跟他拍，他要做好的（角色），我就做被他打死的（角色），那條片在哪裡，他說不知道，他收起來了」。

兩人未曾在電影中正式合作，令人懷疑是否已決裂。（影片截圖）

多年來觀眾都很好奇，為何兩大巨星從不合作，偉仔曾受訪表示：「我一直沒有和周星馳合作過，你們知道為什麼嗎？那是因為周星馳的電影裡永遠不允許有兩個主角」，外間認為星爺太霸道，又指跟偉仔早已決裂，不過現在看來似乎只是欠一個機會。