陰目偵信︱ERROR齊蝦郭思　阿Dee封Viutv輪王：煙屎牙打到白晒

香港電影《陰目偵信》由梁國輝執導，為男子組合ERROR全員梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）、吳保琦首次擔綱主演的電影。今日（16日），導演攜同ERROR全員及譚旻萱、郭思、周家怡及太保等一眾主演，出席《陰目偵信》開鏡拜神儀式，祈求拍攝順利、票房大好。

《陰目偵信》舉行開鏡禮，導演梁國輝攜同ERORR何啟華、吳保琦、郭嘉駿、梁業與譚旻萱、郭思、周家怡、太保等一眾主演出席。（陳順禎 攝）

ERROR四子於開鏡禮上接受訪問，難得首次齊集拍電影，貴為「9000萬男配角」的阿Dee何啟華正經介紹劇情：「《陰目偵信》其實係改編自一套網絡小說，大家睇過嘅話應該會認得個名，裡面講述四個擁有唔同能力嘅角色，故事涉及同鬼有關嘅案件。」193隨即笑指：「今次阿Dee係男主角，我哋三個只係配角！」阿D則笑指：「唔好聽佢哋亂講，我哋四個都係主角！」

Error四子首次一同主演電影，接受訪問時笑指阿Dee為男主角，其餘三子僅為配角。（陳順禎 攝）

同場接受訪問的三位女主演「投訴」ERROR四子在拍攝現場大放笑彈，又不時在劇本外爆肚演出令他們難以招架，保琦在訪問中表示：「我哋冇爆肚喎！都全部都跟足劇本㗎！」193則笑指：「我哋跟劇本上加咗啲嘢，有時做戲就係咁有啲嘢好自然就會出咗嚟。有時會加一兩句，改咗某啲嘢，但係事前都有同導演傾咗嘅。」阿Dee亦表示：「導演搵得我哋就一定欣賞我哋之間嘅火花，有feel嘅時候就盡情發揮！」

Caption 3：ERORR四子被「投訴」經常在拍攝時欺負郭思，保琦回應時大讚郭思天真爛漫。（陳順禎 攝）

在《陰目偵信》與ERROR四子有不少對手戲份的郭思亦「投訴」他們經常欺負自己，193回應時笑指：「得阿Dee冇嘅啫，我哋三個都有，得因為阿Dee係男主角忙於拍戲，我哋三個配角就好多休息時間！」保琦亦笑指：「因為郭思係一個好天真爛漫嘅人，令到大家喺職場上都好歡樂，佢一舉手投足就令大家好想注意住佢！」被問及如何欺負郭思，193則笑指郭思有時會為演出感到緊張，他則會幽默化解：「唔緊要啦！點都做得唔好㗎喇！」

Caption 4：ERROR成員「肥仔」梁業被爆鍾情周家怡，肥仔笑指曾寫情信但沒有得到回應。（陳順禎 攝）

「肥仔」梁業被爆情迷《陰目偵信》合作女主角周家怡，訪問中肥仔亦借機會大讚對方：「其實睇《反起跑線聯盟》嘅時候已經好鍾意周家怡，仲寫情信畀佢，不過佢都冇show我咋嘛！不過都唔記得自己寫乜喇！」193笑指肥仔「細細個」已經鍾意周家怡，肥仔則以笑解圍：「睇佢嗰時我已經『大大個』！」

阿Dee被ERROR三子封為「輪王」，193笑指：阿Dee佢哋打車輪！人哋係咁伸脷、阿Dee棚煙屎牙都打到白晒！（陳順禎 攝）

ERROR四子與郭思、譚旻萱拍攝期間火花不斷，被問及戲中感情戲份時，193笑指：「好慘啊！今次佢哋三個有感情戲我冇呀！」肥仔笑指：「佢自己set唔感情戲，係同一個婆婆有感情戲！」阿Dee亦笑指：「唔止一個，係兩個！左邊一個、右邊一個！」至於其他團友的感情戲有沒有親熱戲份，193笑指：「未夠膽加喎！但係阿Dee佢哋打車輪！人哋係咁伸脷、阿Dee棚煙屎牙都打到白晒！」保琦亦笑稱阿Dee為Viutv「輪王」！

阿Dee參演的賀歲電影《毒舌大狀》票房早前衝破9000萬、正向億元大關邁進，阿Dee自言未感壓力：「冇壓力喎喺票房上，我今次可以專心演戲。」他續指：「因為啲壓力已經轉移到三位配角身上！」193亦回敬一句：「而家9000（萬）我估一半左右啦，4500萬票房阿Dee就全裸！」阿Dee則笑指自己已經找數：「咁我搞個show除褲算啦！我個show一粒鐘，上台講幾句、除完褲就走人！」他亦笑指：「今次學識咗以後要小心啲講嘢！」