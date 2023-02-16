陰目偵信︱周家怡郭思齊劇透靠譚旻萱兜返　大爆肥仔女神係周家怡

香港電影《陰目偵信》由梁國輝執導，為男子組合ERROR全員梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）、吳保琦首次擔綱主演的電影。今日（16日），導演攜同ERROR全員及譚旻萱、郭思、周家怡及太保等一眾主演，出席《陰目偵信》開鏡拜神儀式，祈求拍攝順利、票房大好。

周家怡與郭思在接受訪問時先後差點劇透，全靠Mandy譚旻萱解圍。（陳順禎 攝）

三位女主角介紹《陰目偵信》時，周家怡首先表示：「我哋拍呢套係Marvel嚟㗎（郭思迅速阻止周家怡劇透）吓？唔講得㗎？」郭思補充指：「其實係一套英雄片嚟嘅。」Mandy譚旻萱亦笑指：「套戲都好有動漫嘅感覺。」

超級英雄電影中，女主角不時會以性感造型現身，周家怡笑指：「唔好搵我啦！我呢啲年紀！導演話唔可以講太多，我哋呢套戲有好多秘密，我哋喺戲裡面係平安樓嘅居民囉！」Mandy則表示：「我哋係冇超能力嘅，三個都冇嘅。我同郭思係呢橦唐樓嘅居民，要維擭呢橦樓，就搵咗嗰四位（ERROR四子）去幫我哋。」至於打鬥戲份，Mandy

周家怡與郭思在接受訪問時先後差點劇透，全靠Mandy譚旻萱解圍。（陳順禎 攝）

則賣一個關子：「打鬥係有嘅，但係就唔係我哋呢邊喇！」郭思剛阻止周家怡刻透，卻又爆料：「其實有（打鬥）嘅，但都主要係男士負責。但我知道家怡都係一個超級大……」周家怡馬上打斷：「唔講得！」Mandy亦解圍指：「係超級大靚女！」至於周家怡的角色秘密，則要留待觀眾自行在觀映時發掘。

ERORR四子被郭思「投訴」指拍攝期間經常「欺凌自己。。（陳順禎 攝）

《陰目偵信》拍攝正如火如荼，周家怡在訪問中為郭思出頭、「投訴」ERROR四子：「郭思成日都畀呢四個傻佬『蝦』，雖然佢哋話唔係蝦佢嘅！」郭思亦表示：「佢哋話係『錫』我嘅！但係我直頭覺得佢哋係『欺凌』我囉！」Mandy又再出手解圍，笑指：「唔係……都friendly嘅，陣間啲標題又寫錯晒！」周家怡亦笑指：「係開心Bully嘅！」郭思則舉出被ERROR欺負的例子：「保琦係一個好多笑話嘅人啦，佢係咁模仿我啲小動作！但係我真係冇做得咁騎呢！佢將我所有嘢演繹到係好古怪，變咗我係一個好古怪嘅人！」但郭思亦感謝ERROR令拍攝變得非常歡樂。

譚旻萱大讚ERROR私底下好人、好sweet。（陳順禎 攝）

Mandy譚旻萱亦借訪問大讚ERROR四子：「我喺佢哋面前係唔會讚佢哋嘅，因為佢哋會囂！佢哋四位無論喺工作上、私底下都係好人嘅。」周家怡亦表示：「佢哋係好sweet嘅，把口𠺘過油嘅！」周家怡補充指：「因為我同肥仔（梁業）係比較熟嘅，所以佢對住我係比較大膽嘅！（郭思：肥仔嘅女神係家怡！）大膽地去講撩女仔嘅說話！」Mandy亦趁機笑指：「保琦都成日話『我都好鍾意郭思㗎』！」

周家怡自爆與肥仔較熟，肥仔在她面前會比較大膽講撩女仔的說話。（陳順禎 攝）

郭思亦表示，ERROR四子經常爆肚：「佢哋爆肚嘅嘢，你要接嘅時候就唔好笑、忍住道氣咁接落去。」Mandy表示同意：「始終係喜劇，佢哋一爆嗰種Chemistry好好！我哋演員睇重播都會大笑！」