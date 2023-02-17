《蟻俠與黃蜂女量子狂熱》5大看點　片尾兩大彩蛋有經典角色現身

Marvel Studios《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA），正式為Marvel電影宇宙第五階段揭開序幕。而今集更是全新大反派，比魁隆級數更強勁的征服者康正式登場。電影今個星期上畫，觀影後就結集了8大看點。

蟻俠變咗《狂野時速》咁，大力引用「Family」概念。（《蟻俠與黃蜂女量子狂熱》劇照）

女超級英雄發威

今集《蟻俠》的女兒琪詩已經長大成人，由靚女新星嘉芙蓮紐頓（Kathryn Newton）飾演，十分搶鏡，兩父女首度拍住上對決強敵，琪詩更穿上全新戰衣，接棒成為Marvel新一代超級英雄。同時間上集《蟻俠》，米雪菲花飾演的珍納芳婷在被困30年的量子領域獲救歸來，她在量子領域的秘密經歷、未完結的任務、與標梅利（Bill Murray）飾演的佳拿郡主的神秘關係，今集會一一揭開。

米雪菲花飾演的珍納芳婷在被困30年的量子領域獲救歸來，她在量子領域的秘密經歷。（《蟻俠與黃蜂女量子狂熱》劇照）

蟻俠首現千百個分身

預告片中曾經見到蟻俠有兩個分身，但其實蟻俠今次有千百個分身，其中一個更是雪糕店店員造型，各自對話爭拗，討論誰才是真身，場面既有趣又壯觀。而分身術的原因，是跟踏入量子領域世界有關，今集《蟻俠》首度最深入、最完整地呈現整個量子領域，包括當中不同的世界、種族、文明、制度和語言，以及獨特的生態環境、各式智慧生物和尖端科技。量子領域裡的角色稀奇古怪，包括會浮的生物、啫哩狀球體生物、會讀心的生物、類人類（Humanoids）等。外國影評大讚量子領域場景畫面奇特，令人大開眼界。

今集《蟻俠》首度最深入、最完整地呈現整個量子領域，包括當中不同的世界、種族、文明、制度和語言，以及獨特的生態環境。（《蟻俠與黃蜂女量子狂熱》劇照）

最新大反派「征服者康」登場

全片最矚目首推被譽為MCU有史以來最強大的反派「征服者康」霸氣登場！超越魁隆的「征服者康」，擁有巨大神奇力量，能夠改寫現實，打破時間線，同一時間存在於過去、現在和未來。飾演「征服者康」的艾美獎提名視帝尊尼芬梅傑斯 （Jonathan Majors），由造型到演技都氣勢逼人，人氣急升！第五集《復仇者聯盟》定名為《Avengers: The Kang Dynasty》，可見「征服者康」將會主宰MCU未來，一定要密切留意。

最強大的反派「征服者康」，能夠改寫現實，打破時間線，同一時間存在於過去、現在和未來。（《蟻俠與黃蜂女量子狂熱》劇照）

片尾兩大重要彩蛋萬勿錯過

片尾兩大彩蛋，首個是見到來自不同宇宙、不同時間線，千千萬萬個分身的「征服者康」，各有不同造型和性格，正在召開「康議會」（Council of Kangs），為《Avengers: The Kang Dynasty》埋下伏線。第二個則是「征服者康」的分身回到1901年，以工業家兼發明家Victor Timely身份在台上演講，台下見到湯希丹斯頓（Tom Hiddleston）飾演的洛基（Loki）和奧雲韋遜（Owen Wilson）飾演的梅比斯 （Mobius），相信是預告劇集《洛基》第二季的劇情發展。