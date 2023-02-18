《人肉搜尋2》延續上集懸疑情節　跨越半個地球尋找母親蹤影

2018年全球大熱口碑電影《人肉搜尋》（Searching）幕後主腦再創新猷，《人肉搜尋2》（Missing）非承接上集而是全新的故事，上集由John Cho飾演的爸爸去找失蹤的女兒瑪歌，今集則由18歲還在就學的女兒珍去找失蹤的媽媽，故事同樣驚心動魄，結局無法預測。（上映日期︰2月23日）

今集尋人的數碼工具已「升級」到Facetime、Taskrabbit等。（《人肉搜尋2》劇照）

事隔五年再次尋人，今次由每天都在用社交媒體、用新科技用到「滾瓜爛熟」的女兒去搜索，劇本構成都需要緊貼潮流，觀眾可以顯然發現主角尋人的數碼工具已「升級」到Facetime、Taskrabbit等，上一集John Cho透過人生經驗去尋找蛛絲馬跡，今集珍則利用自己的才智和觀察力配合對科技的熟識度，在不斷倒數的時限隔著半個地球找出母親的蹤影，電影亦加插了不少時下年輕人玩社交媒體的話題，相信不少觀眾入場的時候會有更深刻的共鳴。

今次尋母過程同樣歷盡艱辛。（《人肉搜尋2》劇照）

《人肉搜尋2》沿用上集的主題及敘事技巧為創作骨幹，上集導演安尼遜查格提（Aneesh Chaganty）轉為監製，而上集負責剪接的韋梅克（Will Merrick）和尼克莊遜（Nick Johnson）聯合當上編導，原來上集兩位在剪接時已經提出了不少創作上的提案，這令電影公司放心讓他們接棒執導，安尼遜亦對他們有信心，認為這個安排能延續系列的特色和緊湊感，韋和尼克在整個製作過程親自落手落腳，用更新穎的創作點子將故事串連，保留固有的電影框架，添上更多新鮮感。

今集珍則利用自己的才智和觀察力配合對科技的熟識度，在不斷倒數的時限隔著半個地球找出母親的蹤影。（《人肉搜尋2》劇照）

珍的媽媽和新男友去哥倫比亞旅行後便告失蹤，兩國之間的官僚制度使得珍的尋人過程難上加難。身處洛杉磯的珍，聰明地利用各種時下流行的科技和應用程式，化身鍵盤戰士與時間競賽，務求盡快找到媽媽。當她以為自己與答案愈來愈近時，珍才發現她找到的是更多問題，因為她根本不了解朝夕相對的媽媽……