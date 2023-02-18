燈火闌珊｜張艾嘉指演好戲為本份　勉勵周漢寧︰最緊要觀眾記得你

香港「首部劇情電影計劃」第五屆專業組得獎作品《燈火闌珊》，由女導演曾憲寧首次執導，張艾嘉、任達華、周漢寧與蔡思韵主演，將於4月13日上映。今日（18日）《燈火闌珊》監製陳心遙、導演曾憲寧與演員張艾嘉、周漢寧，到訪深水埗南昌押，在兩塊即將強制清拆的霓虹燈招牌前留影，並緬懷拍攝電影期間的點滴。

《燈火闌珊》演員張艾嘉、周漢寧與監製陳心遙（左一）及導演曾憲寧（右一）一同到深水埗南昌押見證清拆前的一面。（莫匡堯 攝）

張艾嘉與周漢寧早前於「第41屆香港電影金像獎」分別入圍「最佳女主角」及「最佳新演員」獎，在活動上接受訪問時，張艾嘉再度分享入圍感想，「我覺得我哋做演員，猶其我已經做咗五十幾年，其實將戲演好係我嘅本份嚟。所以自己得唔得獎，其實係有運氣（成分）。」張艾嘉亦借機會祝福其他與她一同入圍的女演員：「希望我哋都得獎！」

張艾嘉與周漢寧接受訪問時，張艾嘉自言演好戲是作為演員的本份。（莫匡堯 攝）

周漢寧亦同時入圍金像獎，被問及有否分享一些提名的心得，張艾嘉笑指：「我冇喎！」周漢寧亦借機會請張姐指點，張艾嘉便表示：「其實我都有同佢講，我哋有啲朋友睇完優先場出嚟，都問『嗰個男仔係邊個嚟㗎？佢做得好好喎！』我覺得呢種讚美係最緊要嘅，係觀眾記唔記得你。可能會令你返屋企喊『佢哋有睇到我啊！』呢個就已經係一個獎嚟。」

張艾嘉與周漢寧憑《燈火闌珊》分別入圍「第41屆香港電影金像獎」的「最佳女主角」及「最佳新演員」獎，張艾嘉勉勵周漢寧得獎乃是其次，最重要是觀眾記得他的演出。（莫匡堯 攝）

而周漢寧則表示：「套戲已經拍咗出嚟，好似我哋而家做啲咩、諗啲咩都唔會改變個結果，所以我係幾平常心嘅。當然有我會開心啦，但係其實大家都做得好好，每一個入圍嘅演員我都好鍾意。」今屆「最佳新演員」入圍者包圍偶像團體MIRROR成員Edan呂爵安，周漢寧表示沒有壓力：「都拍咗啦，宜家又唔可以令到自己再好啲，所以就交畀大家去判斷啦！」