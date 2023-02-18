燈火闌珊｜張艾嘉感槪霓虹燈日漸消失　周漢寧︰有招牌先有生意

香港「首部劇情電影計劃」第五屆專業組得獎作品《燈火闌珊》，由女導演曾憲寧首次執導，張艾嘉、任達華、周漢寧與蔡思韵主演，將於4月13日上映。今日（18日）《燈火闌珊》監製陳心遙、導演曾憲寧與演員張艾嘉、周漢寧，到訪深水埗南昌押，在兩塊即將強制清拆的霓虹燈招牌前留影，並緬懷拍攝電影期間的點滴。

《燈火闌珊》演員張艾嘉、周漢寧與監製陳心遙（左一）及導演曾憲寧（右一）一同到深水埗南昌押見證清拆前的一面。（莫匡堯 攝）

來到深水埗南昌押的霓虹燈牌前，張艾嘉不禁回憶起過去數十年在香港經歷的點滴：「呢個霓虹燈真係陪住我屋企人成長，雖然我沒有行入去過，不過霓虹燈真係喺香港幾十年，到現在慢慢消失。」

張艾嘉在南昌押一對即將強制清拆的霓虹燈牌前，表示這對燈牌也見證了自己的成長。（莫匡堯 攝）

周漢寧面對南昌押一對即將強制清拆的霓虹燈牌時，亦不免感槪，聯想起拍攝前學霓虹燈手藝的片段：「我覺得好深刻嘅就係，有一位師傅話過『有招牌先有生意』，我覺得呢樣嘢慢慢消失係好可惜嘅，然而都係因為時代。」他亦分享教他做霓虹燈的師傅的一番話：「師傅話因為以前嘅通訊冇咁方便，所以佢哋會約埋話喺邊個邊個燈牌下面等！」短短一番話，總結了霓虹燈作為香港人日常生活，以至時代的重要圖騰。

與張艾嘉一同接受訪問時，周漢寧表示教他造霓虹燈的師傅曾表示：有招牌先有生意，說明了霓虹㷻牌的重要性與代表性。（莫匡堯 攝）

張艾嘉亦表示霓虹燈很大程度上能夠代表香港：「我諗香港可能曾經係全世界最多霓虹燈的地方，同埋大家越嚟越比較邊到嘅牌做得最靚。其實霓虹燈唔係一個師傅就咁做出嚟，要經過畫圖、有時係幾個師傅一齊（周漢寧：幾個師傅趕工），佢真係唔係咁簡單。」張艾嘉亦分享到自己親手學習做霓虹燈時的感想：「你睇下啲顏色，你點樣變成嗰一種顏色，呢啲係真係我哋去學嗰時先發覺，呢一件藝術唔係簡單㗎！宜家反而變成，做霓虹燈係好多藝術家學習嘅嘢。」