Marvel超級英雄電影《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)近日上映,保羅活特(Paul Rudd)飾演的「蟻俠」與大反派「征服者康」(Kang the Conqueror)正面對決,為MCU第五階段揭開序幕。

廿幾年前保羅活特來港拍戲,樣子跟現在分別不大,網民經常戲稱他是不會變老的殭屍。(電影截圖)

相信不少影迷都記得保羅活特廿幾年前曾來港參演電影《特警新人類2》,當時他正值事業低潮,幾乎到等錢開飯的地步,戲中他飾演一名FBI特工,九成時間都講英文,直至結局才爆出幾句廣東話,現在重溫仍覺得爆笑,對白包括「頂,成身濕晒」、「咩啊?」、「你哋特首應承我,你哋要跟我走」、「仲有一件事未做」、「邊間酒吧最好」及「快啲啦」等等。

保羅上節目重溫當年在《特警新人類2》講廣東話。(影片截圖)

此外,保羅曾上節目分享在香港工作時的一件驚險事:「第一次到香港的時候我暈倒,我喝了兩碗湯,準備上廁所時,開始覺得好頭暈,我記得有個扶手,想抓住它的時候,哇一聲就暈倒了,醒來後第一樣記得的事情是,聽到有人好大力敲門,我隻右臂完全浸在馬桶裡,左手抓住下體」,後來保羅發現自己因為味精敏感才昏倒。