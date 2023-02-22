蟻俠與黃蜂女：量子狂熱︱蟻俠擔大旗？分析接棒Iron Man三大線索

2023年Marvel首部超級英雄電影《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp：Quantumania）已於2月15日正式上映，電影以一直被漫威粉絲低估的蟻俠展開電影宇宙的第五階段，迎接首三階段的Thanos後，下一位貫穿第五、六階段的大反派「征服者康」。在電影上映後，不少驚訝蟻俠展現了過去少見的成熟與自我犠牲的面貌，儼如下一位能夠接棒Marvel一哥的超級英雄。

好打有限的蟻俠Scott Lang，經過《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》後，能否成為新Marvel一哥？（《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》電影劇照）

有不少評論將第五階段的蟻俠與早前於《復仇者聯盟4：終局一戰》（Avengers：Endgame）畢業的Iron Man進行比較，以下將為大家分析及歸納蟻俠有沒有資格與潛力成為取代Tony Stark的Marvel一哥。

以下內容將含有《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》的劇透成分，未睇的讀者慎入！

蟻俠於量子領域遇到征服者康，成為復仇者迎戰下一位終極大波士的第一度防線。（《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》電影劇照）

半數退休的復仇者

在《復仇者聯盟》電影裡首次並肩作戰的六位元祖復仇者，到了第四階段已有半數成員出局，另外的三位成員：雷神Thor、變形俠醫Hulk定位變得蠢鈍，毫無領導能力；鷹眼即使拍了個人劇集，實力仍然疲弱。

《復仇者聯盟》裡的六位元祖復仇者中，有半數成員已經畢業，剩餘的雷神、變形俠醫與鷹眼近年的發展下亦未能「擔大旗」。（《復仇者聯盟》電影劇照）

按照超級英雄受歡迎程度與實力的順位，理應由奇異博士或蜘蛛俠接班，然而蜘蛛俠於《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man：No Way Home）為解決多元宇宙危機而消滅自己的身份記憶；奇異博士亦於《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）遭到慘敗，似乎暫時無力統領一眾復仇者成員。

蜘蛛俠為上一部個人電影中，為逆轉多元宇宙撕裂的危機，消除了世人對Peter Parker的記憶。（《蜘蛛俠：不勝無歸》電影劇照）

奇異博士在《奇異博士2：失控多元宇宙》穿梭在多元宇宙之間，遭到慘敗。（《奇異博士2：失控多元宇宙》劇照）

Scott Lang與Tony Stark的相似

2012年的《復仇者聯盟》（The Avengers）電影，奠定了Iron Man在整個Marvel宇宙中的核心領導地位。電影結尾，Tony Stark透過企圖自我犧牲、闖進「蟲洞」內，見到的地球即將面對的滅亡異象，引發了《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers：Age of Ultron）等一系列的危機。而《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》中，蟻俠發現量子領域的深不可測，在戲劇功能上，亦等同Iron Man當初發現的宇宙世界後，產生的恐懼與求生意識。蟻俠在電影結尾，對自己消滅「征服者康」的決定存疑，開始思考對策時，亦具有接棒Tony Stark主導防止人類危機的意義。

Iron Man在《復仇者聯盟》裡闖入蟲洞、驚見人類滅亡、復仇者大敗的異象，便產生了恐懼與危機意識，引發了一連串的危機。（《復仇者聯盟》電影劇照）

而蟻俠經過《復仇者聯盟4：終局之戰》後，成為了Marvel「科技派」的領頭人物，與變形俠醫、Tony Stark一同利用量子槪念研發時光機。加上蟻俠在新作中率先開發多元宇宙外、Marvel將會大舉拓展的量子領域，相信將會成為一眾復仇者對抗「征服者康」的軸心人物。

《復仇者聯盟4：終局之戰》裡，時光機的研發由蟻俠、變形俠醫及Tony Stark合作完成。（《復仇者聯盟4：終局之戰》電影劇照）

在《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》中，蟻俠一家五口誤墮量子領域，在「征服者康」的脅迫下協助他還原進出多元宇宙飛船的能量核心。「征服者康」當時以蟻俠的女兒Cassie為人質，要脅蟻俠在女兒的安全與人類面對前所未有的危機之間作出選擇。此公私交疊的難關中，蟻俠作出了一如Tony Stark在《復仇者聯盟4：終局之戰》裡所言的「先後次序」，在拯救世界與保護家人之間，他會選擇保護家人。蟻俠在新作中的經歷，一定程度上承繼了Tony Stark，而未來他會否出現犧牲了我的關口？觀眾亦未可知。

蟻俠在女兒Cassie的安全與人類滅亡危機之間，選擇保護女兒。（《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》電影劇照）

《蟻俠》故事風格大變

來到《蟻俠》系列第三集，觀眾或許發現電影相比首兩集，減少了「口水」與幽默搞笑的元素，風格相對沉重，往往以民族存亡、極權自由等為戰鬥的背後的意志。其中最明顯的改變，莫過於抽走與Scott Lang曾經一同服刑、以墨西哥喜劇演員Michael Peña為首的好兄弟，他們在前作的發揮相當亮眼，雖然蝦碌情況頗多，但卻成為了系列電影的一大樂趣。蟻俠在第三集的風格改變，亦正如Iron Man在第二、三集之間，由一位富豪玩家正式成為一位能肩負重任的英雄一樣的轉變歷程，更顯蟻俠一角將來所具有的潛質

蟻俠第三集相比前作，少了一份惡搞與幽默的元素。（《蟻俠》電影劇照）

蟻俠第三集抽起了以Michael Peña為首的幾位喜劇演員。（《蟻俠》電影劇照）

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