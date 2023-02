蟻俠與黃蜂女：量子狂熱︱蟻俠擔大旗？分析接棒Iron Man三大線索

2023年Marvel首部超級英雄電影《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》(Ant-Man and the Wasp:Quantumania)已於2月15日正式上映,電影以一直被漫威粉絲低估的蟻俠展開電影宇宙的第五階段,迎接首三階段的Thanos後,下一位貫穿第五、六階段的大反派「征服者康」。在電影上映後,不少驚訝蟻俠展現了過去少見的成熟與自我犠牲的面貌,儼如下一位能夠接棒Marvel一哥的超級英雄。

好打有限的蟻俠Scott Lang,經過《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》後,能否成為新Marvel一哥?(《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》電影劇照)

有不少評論將第五階段的蟻俠與早前於《復仇者聯盟4:終局一戰》(Avengers:Endgame)畢業的Iron Man進行比較,以下將為大家分析及歸納蟻俠有沒有資格與潛力成為取代Tony Stark的Marvel一哥。

以下內容將含有《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》的劇透成分,未睇的讀者慎入!

蟻俠於量子領域遇到征服者康,成為復仇者迎戰下一位終極大波士的第一度防線。(《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》電影劇照)

半數退休的復仇者

在《復仇者聯盟》電影裡首次並肩作戰的六位元祖復仇者,到了第四階段已有半數成員出局,另外的三位成員:雷神Thor、變形俠醫Hulk定位變得蠢鈍,毫無領導能力;鷹眼即使拍了個人劇集,實力仍然疲弱。

《復仇者聯盟》裡的六位元祖復仇者中,有半數成員已經畢業,剩餘的雷神、變形俠醫與鷹眼近年的發展下亦未能「擔大旗」。(《復仇者聯盟》電影劇照)

按照超級英雄受歡迎程度與實力的順位,理應由奇異博士或蜘蛛俠接班,然而蜘蛛俠於《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man:No Way Home)為解決多元宇宙危機而消滅自己的身份記憶;奇異博士亦於《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)遭到慘敗,似乎暫時無力統領一眾復仇者成員。

蜘蛛俠為上一部個人電影中,為逆轉多元宇宙撕裂的危機,消除了世人對Peter Parker的記憶。(《蜘蛛俠:不勝無歸》電影劇照)

奇異博士在《奇異博士2:失控多元宇宙》穿梭在多元宇宙之間,遭到慘敗。(《奇異博士2:失控多元宇宙》劇照)

Scott Lang與Tony Stark的相似

2012年的《復仇者聯盟》(The Avengers)電影,奠定了Iron Man在整個Marvel宇宙中的核心領導地位。電影結尾,Tony Stark透過企圖自我犧牲、闖進「蟲洞」內,見到的地球即將面對的滅亡異象,引發了《復仇者聯盟2:奧創紀元》(Avengers:Age of Ultron)等一系列的危機。而《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》中,蟻俠發現量子領域的深不可測,在戲劇功能上,亦等同Iron Man當初發現的宇宙世界後,產生的恐懼與求生意識。蟻俠在電影結尾,對自己消滅「征服者康」的決定存疑,開始思考對策時,亦具有接棒Tony Stark主導防止人類危機的意義。

Iron Man在《復仇者聯盟》裡闖入蟲洞、驚見人類滅亡、復仇者大敗的異象,便產生了恐懼與危機意識,引發了一連串的危機。(《復仇者聯盟》電影劇照)

而蟻俠經過《復仇者聯盟4:終局之戰》後,成為了Marvel「科技派」的領頭人物,與變形俠醫、Tony Stark一同利用量子槪念研發時光機。加上蟻俠在新作中率先開發多元宇宙外、Marvel將會大舉拓展的量子領域,相信將會成為一眾復仇者對抗「征服者康」的軸心人物。

《復仇者聯盟4:終局之戰》裡,時光機的研發由蟻俠、變形俠醫及Tony Stark合作完成。(《復仇者聯盟4:終局之戰》電影劇照)

在《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》中,蟻俠一家五口誤墮量子領域,在「征服者康」的脅迫下協助他還原進出多元宇宙飛船的能量核心。「征服者康」當時以蟻俠的女兒Cassie為人質,要脅蟻俠在女兒的安全與人類面對前所未有的危機之間作出選擇。此公私交疊的難關中,蟻俠作出了一如Tony Stark在《復仇者聯盟4:終局之戰》裡所言的「先後次序」,在拯救世界與保護家人之間,他會選擇保護家人。蟻俠在新作中的經歷,一定程度上承繼了Tony Stark,而未來他會否出現犧牲了我的關口?觀眾亦未可知。

蟻俠在女兒Cassie的安全與人類滅亡危機之間,選擇保護女兒。(《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》電影劇照)

《蟻俠》故事風格大變

來到《蟻俠》系列第三集,觀眾或許發現電影相比首兩集,減少了「口水」與幽默搞笑的元素,風格相對沉重,往往以民族存亡、極權自由等為戰鬥的背後的意志。其中最明顯的改變,莫過於抽走與Scott Lang曾經一同服刑、以墨西哥喜劇演員Michael Peña為首的好兄弟,他們在前作的發揮相當亮眼,雖然蝦碌情況頗多,但卻成為了系列電影的一大樂趣。蟻俠在第三集的風格改變,亦正如Iron Man在第二、三集之間,由一位富豪玩家正式成為一位能肩負重任的英雄一樣的轉變歷程,更顯蟻俠一角將來所具有的潛質

蟻俠第三集相比前作,少了一份惡搞與幽默的元素。(《蟻俠》電影劇照)

蟻俠第三集抽起了以Michael Peña為首的幾位喜劇演員。(《蟻俠》電影劇照)

