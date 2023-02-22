殘影空間︱戲裡被老公暴打求救無援　余香凝：拍完通宵我都瞓唔到

香港懸疑電影《殘影空間》，由陳志文首次執導，鄧麗欣（Stephy）、謝君豪、姜皓文、余香凝、凌文龍、張建聲、蔡瀚億等主演。電影將於2月23日上映，日前便在社交媒體上推出一系列製作特輯，訪問一眾重量級演員，分享演出《殘影空間》這部心理精神為題材的電影期間的心路歷程。

余香凝在《殘影空間》裡飾演一位經歷家暴的受害者。（《殘影空間》電影劇照）

早前於第41屆香港電影金像獎憑《緣路山旮旯》提名「最佳女配角」獎的余香凝，在《殘影空間》飾演一位被家暴至需要向精神科醫生求助的病人Kloudia。余香凝在製作特輯裡透露：「Klaudia係Stpehy做嘅心理醫生嘅一個病人。我成手『傷晒』其實就係因為我長期被老公家暴，冇人幫到佢，所以呢個係一個好慘嘅角色。」余香凝不僅肢體需要化上「傷痕妝」，連臉部、背部亦有一片瘀痕。

余香凝在《殘影空間》製作特輯裡展示被「家暴」過後的「傷痕」。（《殘影空間》製作特輯影片截圖）

余香凝在臉上與背部均化上大片的「傷痕妝」。（《殘影空間》製作特輯影片截圖）

《殘影空間》製作特輯裡，余香凝花了不少時間化上「傷痕妝」。（《殘影空間》製作特輯影片截圖）

余香凝在電影中傷痕滿佈、半裸坐在浴缸之中，神情呆滯、又忽然神經質地抓狂，演繹出角色Klaudia所飽歷的創傷，不禁令觀眾憐惜，絲毫未有將焦點分散於瑕想之中。

余香凝在《殘影空間》裡，獨自半裸坐在浴缸中，忽然驚慌失措，盡顯角色飽歷的創傷。（《殘影空間》製作特輯影片截圖）

余香凝造型雖然特顯修長體態，觀眾的焦點卻絲毫未有離開她精彩的演繹。（《殘影空間》製作特輯影片截圖）

雖然Klaudia只是一位電影角色，但余香凝投入在演繹的期間，仍然受到一定困擾：「我每一日開戲嘅情緒都要好大，又要喊、又要驚，又要有少少分裂，所以做呢個女仔都幾攰嘅。」

余香凝在《殘影空間》裡演繹的情緒起伏強烈。（《殘影空間》製作特輯影片截圖）

為了投入角色，角色情緒甚至纏繞到余香凝的生活作息：「我拍完返屋企唔係話抽離唔到呢一個角色，但係我個人都會有少少情緒低落，返到屋企試過瞓咗三個鐘就醒咗，拍完通宵我都瞓唔到，唔知點解就會諗好多負面嘅嘢囉。」

余香凝在《殘影空間》中，被肆意家暴的老公虐待。（《殘影空間》製作特輯影片截圖）

在《殘影空間》裡，余香凝名符其實被打到「趴喺到」。（《殘影空間》製作特輯影片截圖）

然而作為一位經驗豐富的演員，余香凝亦有方法與角色的情緒保持距離，她笑指：「不過就盡量畀自己喊完之後就睇返啲開心嘅嘢輕鬆返囉，如果唔係都幾嚴重。」