第十六屆亞洲電影大獎入圍電影精選　任時完是枝裕和出席交流活動

亞洲電影大獎學院早前公布「亞洲電影巡迴放映 — 第十六屆亞洲電影大獎 — 入圍電影精選」陣容，八部入圍第十六屆亞洲電影大獎的優秀作品即將於香港限定放映，當中更包括國際級導演拉夫迪亞茲、濱口竜介、是枝裕和、達赫讓奧米巴夫將訪港出席放映並與觀眾會面交流。同時，《緊急迫降》韓國人氣偶像任時完、《娜娜的逝水年華》印尼影后哈琵薩爾馬 (Happy SALMA) 與入圍柏林影展新銳女導演卡米拉安迪妮 (Kamila ANDINI) 亦將出席是次放映活動，機會難得。

演員任時完會出席《緊急迫降》的映後談環節。（《緊急迫降》劇照）

「亞洲電影巡迴放映 — 第十六屆亞洲電影大獎 — 入圍電影精選」由亞洲電影大獎學院主辦，MOViE MOViE 協辦，創意香港及電影發展基金資助，將於2023年3月10日至12日共三家指定戲院上映，包括太古城中心 MOViE MOViE Cityplaza、金鐘太古廣場 MOViE MOViE Pacific Place 及圓方 PREMIERE ELEMENTS。是次放映包括入圍第十六屆亞洲電影大獎最佳電影的五部作品 ︰ 《分手的決心》、《Drive My Car》、首度由哈薩克製作入圍競逐亞洲電影大獎最佳電影的《古來詩人皆寂寞》(Poet)、印度史詩式電影《聖河之子：朱羅王朝戰紀 1》(Ponniyin Selvan: Part 1) 和描繪菲律賓社會現況的《湧浪之後》(When the Waves Are Gone)。其他電影場次還包括，獲提名最佳導演的《孩子轉運站》、入圍五項提名的《娜娜的逝水年華》及入圍最佳男女配角的《緊急迫降》。

憑《孩子轉運站》獲提名最佳導演的是枝裕和都會來港出席活動。（大會提供）

多位重量級嘉賓將與觀眾親身會面，包括《Drive My Car》奧斯卡得獎導演濱口竜介、《古來詩人皆寂寞》 東 京 國 際 電 影 節 最 佳 導 演 達 赫 讓 奧 米 巴 夫 (Darezhan OMIRBAYEV)、《湧浪之後》威尼斯金獅導演拉夫迪亞茲 (Lav DIAZ)、《孩子轉運站》康城金棕櫚導演是枝裕和，《娜娜的逝水年華》導演卡米拉安迪妮 (Kamila ANDINI) 與印尼影后哈琵薩爾馬 (Happy SALMA) 及《緊急迫降》演員任時完。