星球大戰︱Baby Yoda古古練成原力回歸　揭秘曼達洛人黑劍秘密

全球追捧,星球大戰全新原創劇集《曼達洛人》(The Mandalorian)第3季即將於3月1日於Disney+ 獨家上線!進入開播倒數階段,現整合開播倒數懶人包及必睇原因,做足準備再次投身《星球大戰》的浩瀚宇宙!

《星球大戰》原創劇集《曼達洛人》(Mandalorian)第3季即將於3月1日於Disney+獨家上線。(《曼達洛人》預告截圖)

《曼達洛人》故事背景

故事設定於《星球大戰》第六集《星球大戰:武士復仇》(Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi)之後五年,當時銀河帝國及黑武士已被反抗軍及天行者擊敗,宇宙進入混亂時代,而賞金獵人成為一個流行職業,為賺取賞金,無視正邪執行各種任務。主角曼達洛人Din Djarin (又稱Mando) 正是一個出色的賞金獵人,一次從帝國軍殘黨手中接下任務,要找出蘊藏無窮原力的綠色小人古古(Grogu),從而換取豐厚回報,卻因不忍心交出古古,決定帶著他逃避帝國軍殘黨追捕。為了幫古古尋找其同族,他們遇上各種伙伴和難題,更與不同敵人,甚至絕地武士和銀河帝國軍激戰連場,冒險故事由此展開!

曼達洛人在一次任務中要捕獲古古,最後卻不忍心將古古交給帝國軍。(《曼達洛人》劇集劇照)

第一季回顧及必睇亮點

主要講述《曼達洛人》Din Djarin 如何遇上古古,逃避帝國殘黨追殺而展開冒險,接下一個又一個的艱難任務,並遇上持不同立場背景的伙伴和敵人,而為了古古,更不惜力抗獵人協會及銀河帝國殘餘勢力,並發現了更多曼達洛人的過去。

(《曼達洛人》劇集劇照)

第二季回顧及必睇亮點

第二季講述《曼達洛人》與古古延續尋找之旅,不但比第一季更緊張刺激,劇中更遇上傳奇賞金獵人波巴費特,以及《星球大戰》最重要主角盧克天行者 (Mark Hamill 飾演),震驚全球觀眾,令劇集話題性攀上高峰!隨著古古的原力變得更強,Din Djarin也知道了更多曼達洛人的過去,以及與絕地武士和銀河帝國的恩怨,而為了讓古古跟盧克天行者學習原力,更不惜與他分別…

由Mark Hamill飾演的Luke Skywalker亦有客串演出《曼達洛人》,希望訓練具有原力天份的古古。(《曼達洛人》劇集劇照)

《波巴費特之書》

緊接《曼達洛人》第二季,Disney+ 推出了另一星球大戰原創劇集《波巴費特之書》(The Book of Boba Fett)。此劇除了講述傳奇賞金獵人波巴費特的全新冒險故事,令觀眾更驚喜的是,曼達洛人Din Djarin、古古、盧克天行者更會再次登場,正跟隨盧克天行者修練原力的古古,更面臨一個重要決擇,直接影響《曼達洛人》第三季的走向!

緊接《曼達洛人》第二季,Disney+ 推出《波巴費特之書》,劇情直接影響《曼達洛人》第三季。(《波巴費特之書》劇集劇照)

第三季前瞻

Din Djarin與古古將在第三季繼續他們的冒險旅程,除此之外他們還要面對自己身分的過去:曼達洛人一族的衰弱、絕地武士的滅亡,而Din Djarin更會在不願意情況下成為僅存曼達洛人一族的首領,加上殘存帝國勢力的追捕,第三季誓必再創星戰劇集新里程碑。

Din Djarin在不願意的情況下成為僅存曼達洛族人的首領。(《曼達洛人》劇集劇照)

《曼達洛人》有幾猛料?

2019年起首播後,《曼達洛人》得到一致好評,第一季更獲得第72屆黃金時段艾美獎最佳劇情類劇集24項提名及其中7個獎項,絕對是一個高質製作的保證。《曼達洛人》第3季共八集,由《鐵甲奇俠》(Iron Man) 電影金牌監製莊法來奧 (Jon Favreau)撰寫劇本及監製。

《曼達洛人》由《鐵甲奇俠》導演Jon Favreau撰寫劇本及擔任監製。(Getty Images)

古古原力程度

《曼達洛人》的主角之一古古,因為外表就如嬰孩版的《星球大戰》經典角色尤達大師,自第一季首集登場以來,令《星球大戰》粉絲大為雀躍,希望從中知道更多尤達大師一族的故事。這位綠色小可愛的一舉一動,得到眾多荷里活名人喜愛,更吸引了很多本身沒有看過《星球大戰》的年輕男女觀眾,因為他的萌爆表現而加入了《星戰》世界。

被稱為Baby Yoda的古古,形象非常可愛,萌爆一眾粉絲。(《曼達洛人》劇集劇照)

古古外表和行為都像一個初生小生物,在當族中是50歲,身藏未發揮的無窮原力,牠特別喜歡吃青蛙,與曼達洛人相遇後慢慢成長。於第二季結尾,他和曼達洛人分開,跟隨天行者離開,在必須變得心中無情的絕地武士之路和曼達洛人之間,他會如何選擇?來到《曼達洛人》第三季,古古的原力又會成長到甚麼程度?肯定的是他的可愛演出必然陸續有來!

古古的外表雖然看似嬰兒,但在該族中其實已經50歲。(《曼達洛人》劇集劇照)

「This is the way.」

驍勇善戰,視信念和信條如生命的曼達洛人,終生不應於人前除下頭盔,曼達洛族千年前與絕地武士決戰慘敗,再因內戰四分五裂,後被銀河帝國入侵,最後多個分支四處流散。Din Djarin於第二季就遇上了曼達洛人女繼承人布卡坦(Bo-Katan Kryze)及其部隊,她們卻脫下頭盔…

《曼達洛人》起初便已強調信條,不能脫下頭盔,但第二季曼達洛人女繼承人布卡坦(Bo-Katan Kryze)及其部隊,卻公然脫下頭盔。(《曼達洛人》劇集劇照)

「This is the way.」/ 「這是宗旨。」是曼達洛人的慣用諺語,表現出他們的堅定信念。第三季Din Djarin將返回故鄉曼達洛星,但他為了古古和任務不只一次在人前除下頭盔,在預告中被宣告失去曼達洛人身份,卻又手握曼達洛人領袖才配擁有的黑劍,衝突矛盾之間,他會行出一條怎樣的「宗旨」?

Din Djarin不止一次違反曼達洛人的信條,除下頭盔以真面目示人。(《曼達洛人》劇集劇照)

曼達洛人盔甲之謎

即使未看過《星球大戰》的觀眾,都必定於不同媒體,見過一身有型盔甲的賞金獵人形像,和其面上T字形的頭盔。《曼達洛人》當中,講述了曼達洛族視這套盔甲如命,主角Din Djarin在第一季開初,正是為了得到用作打造更強盔甲的貝斯卡鋼(Beskar steel),接下了找尋古古的任務,傳說貝斯卡鋼甚至可以抵擋絕地武士的光劍。第三季的預告中,更出現了更多穿著不同盔甲的曼達洛人部隊。

Din Djarin的盔甲頭盔是由Beskar Steel打造而成,能夠抵禦激光劍與激光槍的攻擊。(《曼達洛人》劇集劇照)

《曼達洛人》第三季將會出現更多盔甲不同款式的曼達洛族人。(《曼達洛人》劇集劇照)

火熱巨星貝哲羅帕斯卡 (Pedro Pascal)

由於曼達洛族不可隨便脫下頭盔,《曼達洛人》男主角演員貝哲羅帕斯卡在劇中大部分時間都帶著頭盔發揮演技,卻獲得一致好評,直至他在劇中除頭盔後人氣更加直線上升。參演過《權力遊戲》和《神奇女俠1984》的他,最近演出除了《曼達洛人》外,還有在改編經典電玩遊戲的劇集《最後生還者》(The Last of Us) 擔任男主角。

Pedro Pascal在《曼達洛人》飾演Din Djarin,透過盔甲頭盔演繹角色。(《曼達洛人》劇集劇照)

《星球大戰》新手上路

《曼達洛人》是個獨立歷奇故事,一個關於信念、選擇、情義的自我尋找之旅, 除了連場動作,令人歎為觀止的科幻特技和設定,更不乏喜劇幽默場面,即使完全未看過《星球大戰》,亦可完全投入。劇集再透過劇情細節連接不同《星球大戰》時空和經典角色,看後你可能會想欣賞其他《星球大戰》系列!

《曼達洛人》劇集與《星球大戰》的主線劇情並沒有緊密關係,但細節中有不少《星戰》彩蛋。(《曼達洛人》劇集劇照)

《星戰》迷每集鬥掘彩蛋

除了新粉絲可輕鬆投入《曼達洛人》中的《星球大戰》宇宙,製作團隊當然不忘「獎勵」舊《星戰》迷,每集都加入大量彩蛋,大至人物機械,小至牆上畫作及手中撲克牌,以至種族語言,細節之多令《星戰》迷讚嘆不已,每集推出都會令互聯網上出現大量彩蛋文!

全新+經典科幻軍事設定

《曼達洛人》作為《星球大戰》其中一個科幻冒險故事,劇中有大量科幻及軍事設定,除了為劇集度身訂造的新設計,更穿插很多《星球大戰》的經典,無論是X翼戰機(X-Wing)、越野飛艇、巨形怪獸、帝國軍機械AT-ST、配有不同盔甲及武器,各種軍階的暴風兵、甚至在《星球大戰》第五集中黑武士將韓索羅凍結的碳凍裝置等,以超凡特技呈現,每集也令人目不暇給。第三季必定有更多驚喜等待觀眾去發現。

《曼達洛人》劇集裡出現不少《星球大戰》的元素,如X翼戰機。(《曼達洛人》劇集劇照)

擁有「黑劍」(The Darksaber) 的意義

「誰擁有它,誰就可以統治整個曼達洛。」

暗劍是一種古老而獨特的黑刃光劍,由Tarre Vizsla創造。Tarre Vizsla是第一個加入絕地武士團的曼達洛人,在他去世後,這把武器被保存在絕地聖殿中,但在舊共和國没落期間,Tarre Vizsla家族後人在與絕地的衝突中偷走了這把武器。

在曼達洛族被清洗後,暗劍落入了Moff Gideon的手中,其後在第二季結局被Din Djarin奪得,Din Djarin嘗試歸還暗劍給Bo-Katan (曼達洛人首領),但她無法接受,因為暗劍必須是通過決鬥,由獲勝一方擁有,無法直接送贈,這代表她的王位變得「不合法」,而Din Djarin則在不願意情況下成為僅存曼達洛人一族的首領 (因為他配有黑劍),因而二人的關係變得更複雜、矛盾。