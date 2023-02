《第29屆演員工會獎》(Screen Actors Guild Awards)於香港時間今日(27日)舉行,楊紫瓊撃敗勁敵姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)拿下最佳女主角,為下月中奧斯卡影后大戰再添變數!

楊紫瓊上台領獎時激動到爆粗「Sxxt」、「Fxxk」。(視覺中國)

演員工會獎被視為奧斯卡演技獎項的指標,《神奇女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)楊紫瓊與《Tár》的姬蒂白蘭芝鬥到難分難解,本來後者的呼聲較高,但現在楊紫瓊拿下SAG影后,又變成叮噹馬頭。而《神奇女俠》的關繼威與珍美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)亦奪得最佳男、女配角獎,以及整體演出獎,成為全晚大贏家。

班頓費沙憑《鯨》封影帝,致詞時一度落淚。(影片截圖)