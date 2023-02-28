毒舌大狀｜劉德華廣東話拍片籲內地觀眾入場　「好地道嘅香港片」

撰文：洪曉璇
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由黃子華、謝君豪、王丹妮、廖子妤等主演的電影《毒舌大狀》，成為香港史上首部票房破億港產片，2月24日在內地以譯名為《毒舌律師》正式上映，至28日上午，票房已超過6800萬人民幣。電影叫好又叫座，不少藝人都紛紛支持，劉德華拍片力撐更開腔期待跟黃子華合作。

《毒舌律師》官方微博連日來貼出多位藝人支持片段，劉德華都係當中一員，他更以廣東話表示很期待跟黃子華合作拍喜劇：「《毒舌大狀》係好地道嘅香港片，保持我細個到𠵱家都好喜歡嘅港味笑料，電影裏面睇到好多場景，比較貼近香港生活文化，以及香港唔同階層生活上笑料同感動。」

劉德華拍片撐《毒舌大狀》。（微博圖片）

劉德華又提到子華所有表演，由最初一直到現在，我都有留意︰「佢喺舞台上光芒四射，喺電影演出都係一如既往嘅好。」至於在另一條用國語收錄的短片，華仔更有提到想跟子華合作。「很期待未來可以有機會可以跟他拍一部喜劇，也希望大家會喜歡。」兩位華哥原來從未合作過，2016年黃子華與陳法拉合演舞台劇《前度》時，劉德華曾到場支持，兩大華神如果合演喜劇一定相當令人期待。

劉德華開腔想同黃子華合作。（微博圖片）
2016年黃子華與陳法拉合演舞台劇《前度》時，劉德華曾到場支持。
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在幾部賀歲片中，由毒舌大狀一直大幅度領先，2023電影票房持續更新。而在戲中飾演大律師的子華，更指是從影以來最具挑戰性的演技終極大爆發王丹妮更指有得鬧黃子華暗爽。更多專訪請看:
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