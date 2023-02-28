毒舌大狀｜劉德華廣東話拍片籲內地觀眾入場 「好地道嘅香港片」
撰文：洪曉璇
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由黃子華、謝君豪、王丹妮、廖子妤等主演的電影《毒舌大狀》，成為香港史上首部票房破億港產片，2月24日在內地以譯名為《毒舌律師》正式上映，至28日上午，票房已超過6800萬人民幣。電影叫好又叫座，不少藝人都紛紛支持，劉德華拍片力撐更開腔期待跟黃子華合作。
《毒舌律師》官方微博連日來貼出多位藝人支持片段，劉德華都係當中一員，他更以廣東話表示很期待跟黃子華合作拍喜劇：「《毒舌大狀》係好地道嘅香港片，保持我細個到𠵱家都好喜歡嘅港味笑料，電影裏面睇到好多場景，比較貼近香港生活文化，以及香港唔同階層生活上笑料同感動。」
劉德華又提到子華所有表演，由最初一直到現在，我都有留意︰「佢喺舞台上光芒四射，喺電影演出都係一如既往嘅好。」至於在另一條用國語收錄的短片，華仔更有提到想跟子華合作。「很期待未來可以有機會可以跟他拍一部喜劇，也希望大家會喜歡。」兩位華哥原來從未合作過，2016年黃子華與陳法拉合演舞台劇《前度》時，劉德華曾到場支持，兩大華神如果合演喜劇一定相當令人期待。
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