洛奇系列王者之後3｜兩大Marvel反派集結　征服者康爆肌成焦點

米高B佐敦（Michael B. Jordan）自導自演新片《洛奇系列：王者之後3》（CREED III）明日（2日）上映，他三度飾演拳王艾冬尼斯，與尊尼芬梅傑斯（Jonathan Majors）展開激戰，兩人都是Marvel電影宇宙的反派，在另一個電影世界中碰頭，火花十足。

尊尼芬梅傑斯原來咁大隻！（劇照）

《洛奇系列：王者之後3》講述艾冬尼斯稱霸拳壇後，事業家庭兩得意；那邊廂兒時好友兼天才拳手戴米安（尊尼芬梅傑斯）飽經多年牢獄之苦，終於刑滿出獄，並決意在擂台上奪回失去的一切。兩位老朋友重遇，旋即掀起拳壇大戰，艾冬尼斯要面對的不只是一場擂台激戰，仲有無法逃避的過去，為了未來與戴米安展開終極對決。

演到第三集，米高B佐敦仲做埋導演。（劇照）

尊尼芬梅傑斯加盟MCU飾演大反派「征服者康」，在早前上映的《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）中展現可怕力量，而當年米高B佐敦在《黑豹》（Black Panther）中飾演的「Killmonger」被視為MCU最有魅力的1反派，兩人在《洛奇系列：王者之後3》對決令人期待，尤其是尊尼芬梅傑斯一身肌肉不被米高B佐敦比下去，相當養眼。