億萬富犬｜德國牧羊犬身家4.5億　出入有性感美女相伴食金箔牛扒

在這個光怪陸離的世界，所有事情都有可能發生。相信世界首富大家都知道是誰，但大家可曾聽過狗都可以做首富？最近在Netflix上架的紀錄片《億萬富犬》（Gunther's Millions），就講述了一隻純種德國牧羊犬Gunther除了出入乘搭私人飛機、私人廚師、豪宅外，更擁有4.5億港元身家？

大家可以在Netflix收看《億萬富犬》（Gunther's Millions）。（Netflix海報）

「Gunther六世」。（劇照）

紀錄片講述純種德國牧羊犬「Gunther六世」的曾祖父「Gunther三世」被德國伯爵夫人收養，由於夫人丈夫離世兼痛失愛子，因此她將所有心血都放在Gunther身上。當伯爵夫人逝世時，將所有遺產成立了價值5800萬美元（約港幣4.5億）的信託基金給予「Gunther三世」及其後代。遺產經過專人打理下一直有升無跌，資產總值還高達5億美元（約港幣39億）。

Gunther擁有私人廚師，更吃撒了金箔的牛扒當晚餐。（劇照）

Gunther六世過著養尊處優的奢華生活，出行都搭私人飛機，吃撒了金箔的牛扒當晚餐，身邊圍繞著光鮮亮麗的性感模特兒。牠現時住在麥當娜（Madonna）早年出售的億萬豪宅，當中更有豪華泳池、花園及無敵海景，更聘請了27位員工、私人廚師、秘書及公關人員處理事務，比人更富貴！

Gunther出入有性感美女相伴。（劇照）

Gunther出入有性感美女相伴。（劇照）

「Gunther六世」的故事引起外界關注，已有不少傳媒爭相報道，但Gunther只是一隻狗狗，究竟是誰為牠安排這一切？背後有是否有著不可告人的陰謀？

信託基金的管理人Maurizio Mian。（劇照）

Maurizio Mian更犯下了巨額稅務詐騙案。

一直管理信託基金的Maurizio Mian是已故伯爵夫人兒子生前的好友，只要他表示Gunther想出海就可以買豪華遊艇，只要Gunther想出外旅遊，就買了私人飛機。有消息指，多年前已經有意大利傳媒踢爆Gunther基金造假，而伯爵夫人離世後疑似沒有留下任何遺產給Gunther三世，最後信託基金也承認Gunther的故事只是基於宣傳Gunther及基金的目標下，所創造的噱頭，Maurizio Mian更犯下了巨額稅務詐騙案。