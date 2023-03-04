《鬼咁多大屋》樂園遊戲再登大銀幕　新屋撞鬼召半桶水靈媒驅魔

翻拍自2003年，由愛迪梅菲（Eddie Murphy）主演的《鬼咁多大屋》（HAUNTED MANSION），新版將於今年暑假上畫，亦是迪士尼繼《幻險森林奇航》（Jungle Cruise） 後，再度將迪士尼樂園大受歡迎的遊樂設施搬上大銀幕，今次係經典鬼屋「Haunted Mansion」。

入到屋，好黑，嚇親小朋友。（《鬼咁多大屋》影片截圖）

全新鬼屋，陰氣一樣重，但星光味更重，包括有擅演喜劇的《翻生侏羅館》系列 （Night at the Museum）的奧雲韋遜（Owen Wilson）、《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）金像提名女星珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）、《自殺特攻》（The Suicide Squad）金像男星謝拉力圖（Jared Leto）、《蝙蝠俠再戰風雲》（Batman Returns）丹尼迪維圖（Danny DeVito）等，熱熱鬧鬧笑住撞鬼。

《鬼咁多大屋》保持又驚又喜的特色。（電影海報）

故事講兩母子新買了一間大屋，卻發現屋裡陰魂不散，十分猛鬼！於是找來一班所謂通靈專家，包括神父、靈媒、導遊和歷史學家，各施各法幫手驅魔！鬼屋遊戲「Haunted Mansion」的忠粉積斯甸施緬（Justin Simien）今次擔任導演，他興奮表示：「製作團隊希望創作一個既驚又喜的超凡歷險體驗，獻給所有全新及忠實的粉絲，急不及待讓觀眾進入由迪士尼經典遊樂設施改篇的重磅鉅製！」