《鬼咁多大屋》樂園遊戲再登大銀幕　新屋撞鬼召半桶水靈媒驅魔

翻拍自2003年,由愛迪梅菲(Eddie Murphy)主演的《鬼咁多大屋》(HAUNTED MANSION),新版將於今年暑假上畫,亦是迪士尼繼《幻險森林奇航》(Jungle Cruise) 後,再度將迪士尼樂園大受歡迎的遊樂設施搬上大銀幕,今次係經典鬼屋「Haunted Mansion」。

入到屋,好黑,嚇親小朋友。(《鬼咁多大屋》影片截圖)

全新鬼屋,陰氣一樣重,但星光味更重,包括有擅演喜劇的《翻生侏羅館》系列 (Night at the Museum)的奧雲韋遜(Owen Wilson)、《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)金像提名女星珍美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)、《自殺特攻》(The Suicide Squad)金像男星謝拉力圖(Jared Leto)、《蝙蝠俠再戰風雲》(Batman Returns)丹尼迪維圖(Danny DeVito)等,熱熱鬧鬧笑住撞鬼。

《鬼咁多大屋》保持又驚又喜的特色。(電影海報)

故事講兩母子新買了一間大屋,卻發現屋裡陰魂不散,十分猛鬼!於是找來一班所謂通靈專家,包括神父、靈媒、導遊和歷史學家,各施各法幫手驅魔!鬼屋遊戲「Haunted Mansion」的忠粉積斯甸施緬(Justin Simien)今次擔任導演,他興奮表示:「製作團隊希望創作一個既驚又喜的超凡歷險體驗,獻給所有全新及忠實的粉絲,急不及待讓觀眾進入由迪士尼經典遊樂設施改篇的重磅鉅製!」