《滿江紅》七大必看理由　走廊藏密碼臥底佈局堪稱古裝《無間道》

張藝謀大導演新作《滿江紅》經已內地衝破44億人民幣票房，殿定成為今年度中國賀歲檔票房冠軍地位！電影（3/3）昨日正式於香港上映，吸引不少觀眾入場。而戲中兩大男主角《你好，李煥英》沈騰及《少年的你》金像獎最佳新演員易烊千璽，演出令人刮目相看，而總結全片，當中有七大必看理由可以跟大家分享。

效用兵張大（沈騰 飾）與親兵營副統領孫均（易烊千璽 飾），可能是一個必死的結局。（《滿江紅》劇照）

1）喜劇懸疑集於一身

《滿江紅》整首詞為人熟悉，悲壯動人，寫滿了對中原淪陷的悲憤，以及力圖收復山河的滿腔熱血。外間一直相傳作者為岳飛，卻不見於宋人記載，且岳飛後代搜訪遺稿時亦未收錄這首詞。因此，《滿江紅》作者是否為岳飛至今仍充滿懸念。張藝謀以一件兇殺案創作出一個新故事：南宋年間，岳飛死後四年，宰相秦檜率兵與金國會談。會談前夜，金國使者在宰相駐地被殺，所攜密信也不翼而飛。秦檜下令找出兇手，而事情卻遠沒有這麼簡單。

把1個時辰的故事展開為150多分鐘的探案情節，令觀眾有同步的感覺。（《滿江紅》劇照）

2）150分鐘實時同步破案

適逢懸疑題材近年備受觀眾的喜愛，《滿江紅》故事正是從一場兇殺案開始，把1個時辰的故事展開為150多分鐘的探案情節，主角深入調查後發現，案件背後隱藏了一場更大的陰謀。隨着破案一步步推進，片中的角色正邪難辨，劇情也一次次反轉。

3.）被譽為古裝版《無間道》

電影節奏爽快，甫開場已經入局，暗示被捲入事件的兩位主角，效用兵張大（沈騰 飾）與親兵營副統領孫均（易烊千璽 飾），可能是一個必死的結局。觀眾的情感在兩個多小時內，隨著人物的飽滿背景、立體性格，二人生動的情誼，開始期待主角能得到一個好結局。由於整個劇情不停反轉，戲中每個人物都是千樣面孔，難辨忠奸，觀眾的情緒將會過山車式起伏，腦洞大開後迎接最後意想不到的高潮到來，將所有人的情緒都推到在最高點。

角色出場都見特別安排。（《滿江紅》劇照）

4）長走廊運鏡掀話題

在拍攝中，影片中人物入鏡、出鏡方式的變化與不同，意圖跟觀眾暗示，不同人物的立場、情節的反轉、人物心理變化和故事走向。無論是橫向從左到右或從右到左入畫，還是縱向從上到下或從下到上入鏡，再或是對角線斜向下或斜向上入畫等入鏡方式都被重覆並交錯運用，而當中一個小心思是每一次主角在通道穿梭的不同入鏡方式，代表情節的一次反轉，算是導演在畫面中，留給觀眾的一個密碼。

5）情節鋪排急轉似走馬燈

《滿江紅》在限定的時間和場景空間，去完成整個故事的推進，情節緊湊、節奏明快的喜劇結構，相當引人入勝。張藝謀導演透露，他很喜歡傳統文化中民間的走馬燈：「我很喜歡那種長長的走廊，山西大院裡頭就把它做成一迷宮式的、有很多走廊，橫七竪八，然後我就自己在那走，往里走，我就是走馬燈。」因此，導演以走廊呈現一個敘事時間和空間的壓縮，反覆出現演員在巷道東奔西走，流動起來的鏡頭和意像仿如中國傳統的走馬燈。

走廊，堪稱是戲中其中一位「主角」。（《滿江紅》劇照）

6）戲曲Ｘ搖滾富現代感

主題配樂方面非常突破地選用戲曲，配搭搖滾曲風，這種獨特且大膽的創意表達，除了進一步加強了電影的節奏和氛圍，也拓展了主體故事的想像空間，增添了「戲中戲」的懸念。原因在於，戲曲本身就是一種視聽語言，每一段戲都有自己的背景故事和情感色彩，影片中在不同情節、氛圍下，引入不同的戲曲唱段用作配樂，突顯故事本身的魅力、情感和內涵都得到了。

新任張藝謀女郎王佳怡（相右）。（《滿江紅》劇照）

7）張藝謀希望笑中帶辛酸

入行36年，仍然不停挑戰自己，然而，張藝謀導演本人對這部電影的期待卻非常簡單：「我想讓大家嘴角咧起來，我第一次坐在觀眾當中，聽觀眾笑聲的時候，我就和（學生）交作業一樣……我得到了先生的表揚。」

張藝謀尊重觀眾想看什麼：「電影最重要的還是故事，尤其是當我們決定了這是一部農曆新年上映，我們就希望它既有喜劇色彩，又有懸疑反轉，同時還能感動觀眾。」電影最終成為內地賀歲票房冠軍，大受觀眾歡迎！