周星馳嘆住紅酒聽周杰倫　三個字預告「雙周」破天荒合作？

周星馳自去年於社交媒體平台開設帳戶後，仿如神隱出山，頻頻更新並與網民交流。繼新年時寫揮春大贈送造成網絡話題、連藝人也爭相搶奪星爺的墨寶後，今日（7日）星爺又再發帖，晨早流流手持一杯紅酒，在平板電腦上聆聽台灣音樂天王周杰倫去年新碟《最偉大的作品》中〈不愛我就拉倒〉。

周星馳於社交媒體帳戶上載一幅嘆紅酒、聽周杰倫新歌的相片，更寫上「香港見」，疑似暗示二人將會見面。網民的焦點各有不同，有人猜測「雙周」將會合作，亦有人留意到星爺桌上一枝價值約15萬元的紅酒。（周星馳IG圖片）

周星馳在帖文中更標註周杰倫的帳戶，並寫上「香港見」三字，故弄玄虛，似乎在預告二人將會於香港見面。有網民在留言中表示期待「雙周會」的合作：「雙周天王合作拍支MV就太強了」，亦猜測指：「不能說的秘密，唔通係合唱（？）」

周星馳在平板電腦上播放周杰倫於2022年推出的新碟《最偉大的作品》裡的〈不愛我就拉倒〉一曲。（專輯封套相片）

在周星馳聽周杰倫疑似預告合作外，網民焦點亦落在周星馳桌上的一枝Romanée-Conti紅酒上。有眼利網民發現星爺所飲的紅酒年份為1961年，比去年慶祝60大壽、生於1962年的星爺更要大一歲。據網上紅酒買賣平台資料，星爺所開的一枝1961年Romanée-Conti參考價格為15萬港元，難怪令網民留言指「星爺你一枝酒飲咗我幾年年薪」。

周星馳繼早前在社交媒體上詢問網民有關香港地道菜的資訊後，又被網民憑一枝紅酒發現星爺是識嘆之人。（周星馳IG圖片）

據網上紅酒買賣平台資料，一枝1961年的Romanee Conti Monopole紅酒，參考價格為15萬港元。（網上截圖）

周星馳於2016年上映的作品《美人魚》裡，曾提到三枝號稱各過百萬元的1990年Romanée-Conti紅酒。劇情提到鄧超飾演的主角劉軒，在高價買入青羅灣一帶土地後，為了慶祝投資成功大賺，開了三枝Romanée-Conti紅酒，客串演出的徐克更提到：「我們無厘頭賺了三百多億，我們還喝他一百多萬一瓶的紅酒，豈不是禽獸嗎？」而周星馳今日的社交媒體的發帖中，亦揭開了星爺私底下也熱愛該酒廠的出品，同時亦是熱愛品嚐紅酒的愛酒之人。