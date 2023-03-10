HKIFF︱楊樂文為角色唔食嘢減肥　為投入殺人犯：幻想點樣劏下人

第47屆香港國際電影節（HKIFF 47）今日（10日）舉行記者招待會，介紹本屆兩部港產開幕電影，由本屆焦點影人鄭保瑞執導、MIRROR隊長Lokman楊樂文及林家棟主演的作品《命案》將舉行亞洲首映，由許鞍華導演的紀錄片《詩》則會進行世界首映；由卓韻芝執導作品《送院途中》亦會以閉幕電影舉行世界首映。

《命案》作為第47屆香港國際電影節（HKIFF）的開幕電影之一，監製游乃海（左一）、朱淑儀（左二）與導演鄭保瑞（中）攜同主演Lokman楊樂文、伍詠詩（右三）及陳湛文等一同出席記者招待會。（葉志明 攝）

《命案》由MIRROR隊長Lokman楊樂文主演，片中與林家棟對手戲份極多，他表示拍攝起初非常緊張。（葉志明 攝）

MIRROR隊長Lokman於記者會上接受訪問時，分享到拍攝《命案》期間與影帝林家棟的合作，他自言起初非常緊張、感到不知所措，慢慢進入狀態後才與家棟有更多的接觸：「一開頭佢就已經見到我好緊張，所以佢就『咩都唔好同佢講住喇，等佢自己喺個海裡面游下先啦！』咁到游順、我又想搵水泡喇，咁我就走去搵家棟哥講幾句啦，咁佢又好簡單咁講幾句。」與入行數入年、演出經驗豐富的影帝林家棟對戲，Lokman表示獲益良多：「睇住家棟，除咗睇一個好嘅演員嘅演技係點樣，仲會學到身為一個好演員你應該做乜嘢，個人嘅修養、諗法、睇事情、溝通，都真係獲益良多。」

兇案現場，遇上送錯外賣的茶餐廳少東，由楊樂文飾演。（《命案》劇照）

為了做好《命案》裡被命定會殺人的殺人犯，一向勤奮的Lokman亦有做足功課，但到拍攝現場時，卻自言發覺出乎意料：「一開頭你會做好多功課、預備好，我要做個叻仔咁樣，但係去嘅時候（發覺）原來唔係咁樣去囉。你計好晒、計算晒、諗好晒，但係去到嘅時候往往就係（充滿變數）。」他亦續指見識到一種不一樣的拍攝方法：「今次學到就係要去到現場夾下、Feel下，同導演傾多啲、Feel下個現場係點樣，同家棟傾多啲、留意下家棟畀咩嘢你，真係咁樣嘅內容就會活生生啲，佢哋會追求呢種『當下』囉。」

飾演大師的林家棟，算出楊樂文將會因殺人而犯牢獄之災，為怕再陷囹圄，求大師幫忙改命。（《命案》劇照）

由接到角色到《命案》開鏡，Lokman自言時間不足一星期，除了做好功課，亦有努力發揮創意與幻想：「試下跳入去個角色，諗下個角色諗緊乜嘢啦，你諗多啲血腥嘢、自己幻想多啲點樣劏下人、劏下動物嘅時候畫面係點樣，落到去（拍攝現場）嘅時候一諗就去啦！導演話點就點啦！」

Lokman楊樂文在接受訪問期間，即場示範拍攝《命案》期間，八秒發吽哣的狀態。（葉志明 攝）

拍攝血腥殺人的題材，Lokman坦言雖然不難抽離，但亦令他表現異常：「好彩又冇難抽離嘅，但係拍攝緊嗰段時間就……我身邊啲人就會話我無緣無故放空咗，諗下劇情、角色，成日自己坐喺到……（示範放空八秒）咁樣囉！」曾有不少演員在拍攝同類型題材期間，表現會嚇怕家人朋友，Lokman笑指：「有冇人驚呀？佢哋驚打攪到我就真！即係冇話『佢做乜嘢吖？』咁樣。」

Mirror隊長Lokman楊樂文為拍攝《命案》，明顯減走不少體重，比平常更見消瘦。（Viutv畫面截圖）

Lokman楊樂文今日出席活動期間，身型明顯已回復十足狀態。（葉志明 攝）

為了演活角色，Lokman表示導演鄭保瑞向他提出減肥的要求，反而因此嚇到有份參演的受友：「同埋我有減肥嘅，再瘦啲、再瘦啲。係特登減㗎，由知道要拍嘅時候，導演就叫我『試下減肥吖！唔好再做Gym』咁樣。」至於體重上的變化，Lokman笑指沒有刻意計算：「冇計到呀，盡力減啊！同埋用少少唔健康嘅方法去減囉！」他續指：「唔食嘢呀，食好清囉！你知拍嘢食好多嘢啦，但係你要忍住囉！」

Lokman楊樂文表示，為了拍攝《命案》而減肥期間，女友Luxi甄吳露茜也感到心疼。（甄吳露茜IG圖片）

Lokman「地獄式」節食減肥，表示女友Luxi甄吳露茜有感到心疼：「不過佢都明白，我做演員就會遇到呢啲嘢，同埋佢都會『攰喇！陰公喇、呵返啦！』咁樣囉，係呢一種心疼。」而Lokman亦表示女友未有出動零食引誘：「好彩冇引到我，咁佢喺呢方面都好好嘅，好Support囉！即係由我自己發吽哣，問下我攰唔攰。嗰一排可能知道我要抽離多少少，佢都畀我。」

《命案》導演鄭保瑞（中）與主演林家棟、MIRROR隊長楊樂文一同遠赴柏林出席於第73屆柏林影展舉行的首映。（命案IG圖片）

早前Lokman跟隨鄭保瑞導演與林家棟，以《命案》參展柏林影展，並親身出席典禮，Lokman表示許多外國觀眾的評價十分正面：「我覺得好好彩嘅就係，好多影評人或者訪問嘅時候啲記者都係讚我做得好，我好開心啦！佢哋讚嘅嘢就讚得好勁嘅，我而家講出嚟就有啲尷尬，到時大家真係睇嘅時候就畀啲評語囉！但係自己睇嘅時候就一定係睇瑕疵，所以就繼續努力囉！」