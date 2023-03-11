惡魔幫兇｜「處女殺手」姦殺11少女棄屍荒野　妻子先係幕後主腦？

近日爆出多單駭人聽聞的案件，包括蔡天鳳被殺案及韓國攝理教鄭明析性侵逾千女信徒，讓外界大為震驚，同時令不少人思考，究竟為何會有人能做出令人髮指的壞事。除了以揭發邪教惡行的紀錄片《以神之名：信仰的背叛》引起極大迴響，Netflix播出的《莫妮克·奧利維爾：惡魔幫兇》（Monique Olivier: Accessory to Evil）所講述的變態連環殺人犯亦成為劇迷熱烈討論的話題。

《莫妮克·奧利維爾：惡魔幫兇》已登陸Netflix。（紀錄片海報）

紀錄片詳細講述法國「處女殺手」變態連環殺人犯Michel Fourniret自1987年起，在法國與比利時邊境的亞爾丁森林一帶，殺害了11人，死者均為年輕女性，最年輕的受害人年僅9歲。知道2003年，被綁架的13歲少女逃脫後報警，Fourniret才被捕。不過紀錄片並不是聚焦於Fourinet的犯案經過，而是探討其妻子Monique Olivier是被丈夫操控，還是「惡魔的幫兇」？

法國「處女殺手」變態連環殺人犯Michel Fourniret姦殺11少女的案件。（Netflix）

Fourniret在犯下這一連串的姦殺案前，曾因戀童癖及相關性罪行而入獄多年。他在獄中與Monique成為筆友，兩人譜出戀情，出獄後更開始同居生活，Monique為他誕下兒子Selim。然而，開花結果的不只是兩人的感情，還有隨之而來的可怕罪行。Fourinet對處女有一種病態的癡戀，因而變成連環姦殺犯，在他被捕後，Monique報稱自己長期受丈夫虐待才迫誘騙受害人上車，但經過長時間調查後，結果令人難以置信。

Michel Fourniret外型毫不起眼，有不少民眾都對他會犯下如此變態的案件而感驚訝。（紀錄片畫面）

Monique是丈夫的共犯，一直都以受虐待的弱者角色示人。（Netflix）

紀錄片揭發Monique是丈夫的共犯，每當Fourinet犯案時Monique都在場，更利用兒子來假裝需要幫忙的母親╴來誘騙受害人被丈夫姦殺。調查人員指，自Monique與Fourinet有書信聯絡期間，已知道對方的變態想法。直至正式犯案時，Monique更透露自己會透過檢查確認受害人是處女及為丈夫口交才讓Fourinet強姦受害人。

有鄰居指Monique與丈夫的關係很奇怪。（Netflix）

調查人員形容Monique的外型及五官與女巫很相似。（Netflix）

犯案後，兩人發生性行為時更會重演犯案過程，來增添「情趣」。對於Monique的行徑，有不少心理學家都感到驚詫，經過測試後發現她的IQ竟高達131。有人指出在Fourinet遇上Monique前從未殺過人，故認為Monique才是姦殺案的幕後主腦。