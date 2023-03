奧斯卡2023︱曾遭性侵沉寂15年　班頓費沙「增肥600磅」首封影帝

第95屆奧斯卡頒獎典禮於香港時間(13/3)上午舉行,每年焦點所在的「最佳男主角」獎,由主演《鯨》(The Whale)的班頓費沙(Brendan Fraser)大熱得獎,擊敗《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin)的威尼斯影帝哥連法路(Colin Farrell)及《貓王》(Elvis)的金球影帝奧斯汀畢拿(Austin Butler)等同樣熱門人選。現年55歲的班頓費沙,在頒獎台上發表得獎感言時表示:「這就是多元宇宙的樣子!我只想感謝你們的認可,這就像我參加了一次潛水探險。」

班頓費沙憑《鯨》(The Whale)奪得奧斯卡「最佳男主角」獎,首次提名便於奧斯卡封帝。(奧斯卡直播截圖)

班頓費沙憑《鯨》,在沉寂十數年後,一舉奪得奧斯卡及美國演員工會獎(SAG Awards)的「最佳男主角」等多項大獎,雖然早前失落金球獎戲劇類「最佳男主角」,但亦無阻他在奧斯卡大熱勝出。早前,《鯨》於第79屆威尼斯影展舉行首映,完場後,觀眾為班頓費沙於電影中的精彩演出致以長達七分鐘的掌聲,成為他從影超過三十年以來的巔峰時刻。

班頓費沙憑《鯨》的演出於本屆奧斯卡封帝。(imdb)

班頓費沙從影三十年,演技一直未獲影展及獎項肯定。(Getty Images)

《鯨》講述班頓費沙飾演的Charlie人到中年,為了同性情人而拋棄女兒,後來情人離世,Charlie難忍痛苦而暴食,成為一個600磅的癡肥中年,然而在覺悟下開始嘗試與女兒修補關係。班頓費沙於電影中傾力演出,致以令人久違並始料不及的演技,在電影中更需要身穿增肥外套(Fat suit),令外型符合癡肥至600磅的角色,而每次拍攝前,電影的化妝與服裝團隊需要花費六小時為班頓費沙「著上」增肥外套,過程非常漫長。

《鯨》班頓費沙日花6小鐘特技妝增600磅 肥仔頭套要出動四手服侍

班頓費沙的頭套需要出動到四手同步處理。(《鯨》IG影片截圖)

《鯨》導演與班頓費沙於威尼斯影展。(Getty Images)

此前,班頓費沙的事業巔峰,不得不數回20年前,《盜墓迷城》(The Mummy)首兩集上映之時。班頓費沙20出頭便出道參演電影,憑着俊朗與高大壯碩的外型,不到五年便接到由迪士尼出資拍攝的電影《森林王子》(George of the Jungle)男主角的角色,期後亦連拍兩部《盜墓迷城》,登上事業巔峰。而班頓費沙亦參演了被喻為其中一部最具人文關懷與文化議題匯聚的電影《撞車》(Crash),該作品於2004年上映,並在奧斯卡上奪得「最佳電影」「最佳原創劇本」及「最佳剪接」獎。

盜墓迷城︱班頓費沙彈起劣評湯告魯斯重啟版 一語道破失敗原因

在《撞車》後,班頓費沙忽然沉寂了數年,到2008年上映了《地心探險記》(Journey to the Center of the Earth)及《盜墓迷城3》(The Mummy:Tomb of the Dragon Emperor)後,又繼續處於低潮時期。直到2018年,班頓費沙在接受《GQ》雜誌訪問時才透露,當年因為被荷里活記者協會(Hollywood Foreign Press Association)前主席Philip Berk性侵,令他變得抑鬱,於是才消失於幕前。

班頓費沙在接受訪問時表示:「他的左手在我身上遊走,抓住我的屁股,其中一隻手指更觸及我的屁縫,隨後更在移動。」他表示當時感覺極度嘔心,感覺自己就像個手無寸鐵的小孩、喉嚨被塞住的感覺,快要哭出來。班頓費沙指事件後他開始被片場工作人員不公對待,更被荷里活列為不受歡迎黑名單,開始抑鬱和長期心情低落。