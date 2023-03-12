71歲洪金寶揚言敢拍床戲　嘆動作片缺人：練功夫以後去賣蝦餃燒賣

《第16屆亞洲電影大獎》今年重返香港舉行，獲大會頒發終身成就獎的洪金寶，接受《香港01》專訪時表示永不言休，仍把握每一個演戲的機會，揚言：「有機會就拍，有人請我什麼都有興趣，床上戲我都拍」。

攝影、攝錄：葉志明

洪金寶說再拍《七小福》仍然會講小時候的故事，不敢拍師兄弟妹的經歷，因為大家都已變成「老阿福」，擔心拍他們拍得不好，會生氣一輩子。（葉志明攝）

60年電影夢尚未完



入行逾60年、今年七十有一的「大哥大」洪金寶，參演過近200部電影，近年雖然大幅減產，談起演戲依然雀躍，自言電影夢尚未完，開玩笑說：「我的夢就好像現在這一部《毒舌律師》（《毒舌大狀》），收一億幾港元，那就差不多了」。大哥大說他什麼戲都想演，最緊要有人找他：「床上戲我都拍，有人請我就可以，放膽請我就可以」。

大哥大透露有部類似《特工爺爺》的新片計劃，申請了三年都不成功，但會堅持下去：「不打緊，相士說我有百幾歲命，我就等下去！」當了大半生演員、導演及動作指導，洪金寶說他的初心是讓觀眾開心，雖說什麼角色都想演，但始終某些類型還是可免則免：「從小到大、由始至終我只想娛樂大眾我喜歡觀眾的笑聲、鼓掌，享受這種東西，我不會拍文藝悲劇，全部人都在哭沒意思。」

大哥大說最有興趣拍自己的故事。（劇照）

電影並非只有動作



靠功夫片起家，好身手成就了「大哥大」，亦是八、九十年代港產片輝煌一頁的功臣，眼見動作電影愈走愈後，洪金寶亦不禁嘆息，最大原因是青黃不接，而歸根究底是搵唔到食：「香港哪有小孩子去練功夫，以前有個明星夢，年幼時練功夫，長大後就可以當明星去拍電影，現在我練功夫以後去賣蝦餃、燒賣，沒有動作電影給你拍，練來幹什麼呢？」

洪金寶說動作電影難有什麼新想法：「除非我用隻腳來食飯拿筷子，這就是新的」，今時今日觀眾不再追求以前的純純粹粹動作片，反之劇情才是王道，他以《毒舌大狀》作例子：「有動作嗎？沒有，都是靠橋段，食腦，那就可以」。

問大哥大「 點睇港片復興」，他搞Gag說「我用對眼去睇」，的確要靠觀眾入場睇戲支持。（葉志明攝）

多謝香港觀眾



過去一年港產片迎來小陽春，本土票房紀錄破完又破，電影上畫話題十足，洪金寶亦樂見港片復興，「雖然我沒有參與，無我份，但我也是電影人之一，也是這個圈子的人，有這樣的成果、效果、成績，是很開心的」。畢竟大哥大經歷過港產片最輝煌的日子，他回憶當年睇午夜場要撲飛，如此場面已不復再：「我不知道是什麼原因，令香港觀眾對香港電影失去興趣，可能因為香港電影質素、拍攝問題…我不希望是短暫的，希望一直回春下去，重回廿幾、三十年前那種香港電影氣候、感覺及需要」。