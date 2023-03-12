梁朝偉獲亞洲電影貢獻榮譽大獎　王家衛盛讚︰靠眼睛便能傳達一切

第十六屆亞洲電影大奬於今晚（12/3）舉行，大會昨晚突發公布「亞洲電影貢獻榮譽大獎」，會頒予國際影星梁朝偉先生，以表揚其演藝魅力風靡全球。

梁朝偉投身演藝界40年，獲獎無數。（葉志明 攝）

「亞洲電影貢獻榮譽大獎」是致力表揚電影工作者，於亞洲以及全世界電影發展文化中的貢獻精神，旨在鼓勵國際影壇互相交流及學習。大會形容，梁朝偉先生出道四十載，憑藉對劇本和角色有着細緻的揣摩及理解，創造了無數經典人物，講述了一個個耳熟能詳的經典故事。

梁朝偉今年除了憑《風再起時》獲提名最佳男主角，亦率先獲頒發「亞洲電影貢獻榮譽大獎」。(《風再起時》電影劇照)

文中又特別引述多位導演對梁朝偉的評價。「王家衛曾說過梁朝偉無需語言，靠眼睛便能傳達一切； 張藝謀說過梁朝偉是華語影壇非常傑出的演員，非常具有代表性，他的作品標誌了一個時代；讚譽梁朝偉為『天才演員』的李安認為自己不論作為導演或觀眾，有梁朝偉這樣的演員是一件很幸運的事情；而杜琪峯則表示盼望能與梁朝再合作，因為與梁朝偉合作讓他了解到甚麼是演出，甚麼是演員。侯孝賢則表示梁朝偉演戲時靠眼睛便能表達一切情緒。 」

梁朝偉的眼神，先後獲王家衛及候孝賢公開力讚。（葉志明 攝）

梁朝偉亦先後在世界各地的影展及頒獎禮獲得演技獎項，先後憑住《重慶森林》及《無間道》等電影，五度獲得金像獎最佳男主角、三度獲得金馬獎。《花樣年華》更令梁朝偉晉身國際電影舞台，成為首位榮獲康城影展「最佳男演員」殊榮的香港演員。而《色，戒》則為為梁朝偉帶來第一座亞洲電影大獎「最佳男主角」奬項。