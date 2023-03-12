亞洲電影大獎︱梁朝偉獲獎頭腦空白　劉嘉玲：喺我心目中佢係最好

第十六屆亞洲電影大獎（16th AFA）頒獎典禮今日（12日）於香港舉行。本屆「最佳男主角」獎破例有六位入圍演員，而且六位演員均有到場出席典禮。最後由梁朝偉憑《風再起時》得獎，擊敗《分手的決心》朴海日、《Drive My Car》西島秀俊等演員，更首次從太太劉嘉玲手上接受獎項，更具紀念價值。

梁朝偉表示自己沒有想過得獎，認為其他對手亦非常出色。（陳順禎 攝）

偉仔在頒獎禮後台接受訪問時，分享剛才在台上得奬時的心情：「因為我真係冇諗過會贏囉，所以聽到嘅時候都好驚訝。」梁朝偉在紅地毯上曾表示希望與其他出色的對手交流，到後台時表示：「暫時未有機會（交流），之後嘅After party有會有，之前我有睇過濱口龍介導演同埋朴贊郁嘅戲，我都好鍾意佢哋兩個嘅電影同埋佢哋兩個男演員都做得好好，伊朗嘅嗰部我仲未睇，所以心情都唔知會咁激動。」

劉嘉玲笑指心目中認為梁朝偉是最好的演員，但也要給其他人機會。（葉志明 攝）

劉嘉玲作為「最佳男主角」頒獎嘉賓，與偉仔來到後台，接受訪問時仍然心情激動：「我都唔知係佢！」續指：「好複雜囉！都覺得應該畀啲機會其他人嘛！佢好就一路都好㗎！或者喺我心目中佢係最好啦！」而從太太手上接過獎項，曾獲獎無數的偉仔亦難掩激動：「我本身頭先直情頭腦空白咗好耐，已經好激動。」