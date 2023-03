奧斯卡｜出爐影后楊紫瓊擁1900呎山頂豪宅　長揸31年市值逾7000萬

現年60歲的楊紫瓊,憑電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)在第95屆奧斯卡金像獎奪「最佳女主角」兼首名奧斯卡華人影后殊榮,成為影壇焦點。據悉,於馬來西亞出生的她除了在大馬有投資物業外,早年在香港影壇發展時亦有在香港買樓,如今該豪宅市值約7500萬港元,比起她當年買入時升值超過十倍。



楊紫瓊憑電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)在第95屆奧斯卡金像獎奪「最佳女主角」。(Reuters)

據資料顯示,楊紫瓊於1992年以620萬港元買入一個位於山頂的瑞燕大廈(Vivian Court)高層單位,該單位實用面積約1910平方呎,31年來持有至今,現時市值逾7500萬元,升值了足足12倍。

位於山頂加列山道的瑞燕大廈樓齡高達62年,屋苑一共有23個單位。據悉,瑞燕大廈深受政客和名人歡迎,前食物及衛生局局長周一嶽亦於同層持有一個單位,而英皇高層霍汶希(Mani)亦於2017年以破紀錄式7280萬港元,買入一個2301平方呎的低層豪宅單位。

楊紫瓊於1992年以620萬港元買入一個位於山頂的瑞燕大廈(Vivian Court)高層單位。(Google圖片)

另外,有指楊紫瓊曾投資家鄉大馬的物業,一度打算聯同吉隆坡一個財團投資逾2000萬馬幣(約港幣3500萬元)發展檳城新關仔角一豪宅項目Millennium Tower,但最終未有參與投資,不過據悉楊紫瓊曾購入兩個複式單位,面積由5880平方呎起。

點㹈睇楊紫瓊奪奧斯卡影后開心一刻: