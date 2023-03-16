黑暗榮耀2︱海報開播前已劇透角色悲慘下場　網民驚歎劇組超細心

被譽為復仇神劇的《黑暗榮耀》自去年底播出首季已引起極大迴響，第二季回歸後已登上Netflix全球排行榜的冠軍位置，氣勢驚人。精彩的結局讓劇迷大呼過癮，隨著霸凌五人幫的下場揭開後，播出前發布的角色預告亦再度引起關注，每張海報的文字和設計都早已神劇透了角色的下場，不禁令劇迷驚歎劇組對於細節的認真。



仔細看角色獨立海報，能發現文同垠（宋慧喬飾）對一直協助自己復仇的「劊子手」朱如炡（李到晛飾）與大嬸姜賢南（廉惠蘭飾）分別給予溫柔的眼神及微笑，亦於兩人握著雙手，反而對霸凌五人組則全以俯視的姿態及兇狠的眼神看著他們。

*以下內容含劇透，請自行斟酌閱讀*

文同垠與朱如炡的海報，解釋了為何朱如炡會甘心擔任對方的劊子手。（《黑暗榮耀》海報）

海報暗示了文同垠是令大嬸姜賢南追逐夢想的人。（《黑暗榮耀》海報）

朴涎鎮（林智妍飾）的海報的海報上，寫著「妳的靈魂，在所有過程中都歡樂大笑」，暗示了朴涎鎮每次霸凌人是都感到非常開心，並邪惡地將自己的快樂建立在別人的痛苦上。文同珢抓著朴涎鎮的頭髮，朴涎鎮則向上望仿佛想向下墜落一樣，意味著她最終因殺人而入獄，剝奪了靈魂及成為被欺凌的對象。

海報暗示了朴涎鎮的下場會令她生不如死。（《黑暗榮耀》海報）

全宰寯（朴成勳飾）在海報裡留著眼淚，在旁則寫著「那讓人倒作嘔的眼神」，最終失去了視力，更被活埋在水泥中，下場極為悲慘。畫家李蓑羅（金赫拉飾）就被文同珢捉住手腕，並寫上「那曾經嘲弄、摧毀我的手」對應了蓑羅注射毒品及拿起鉛筆插向空姐崔惠程頸部的手，最終自食其果被捕。

角色海報一早就劇透了霸凌五人幫的結局。（《黑暗榮耀》海報）

全宰寯最終失去了視力。（《黑暗榮耀》畫面）

李蓑羅被文同珢捉住的手，正正就是李蓑羅注射毒品的手。（《黑暗榮耀》畫面）

另外，崔惠程在海報中被文同珢摀著嘴巴，中間寫上「嘲笑他人不幸的那張嘴」，對應了她嘲諷李蓑羅時，被對方拿鉛筆刺進喉嚨，雖然保住性命，卻永久失去聲音。至於孫慏梧（金建宇飾）海報上就寫著「在別人的痛苦中站在前頭的那隻腳」，代表他喜歡在別人的痛苦多踩一腳，最後更遭朴涎鎮和金京蘭用酒瓶砸死。