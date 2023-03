楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)勇奪本屆奧斯卡影后創下歷史,圈中人紛紛在社交網站出Post送上祝賀,包括周星馳、甄子丹、吳彥祖及李冰冰等,不過曾經跟楊紫瓊合作拍攝電影《臥虎藏龍》及《藝妓回憶錄》的章子怡就冇表示,有網民發文批評「楊紫瓊得了奧斯卡,章子怡居然沒祝賀」,竟遭檢舉刪文!

楊紫瓊與章子怡合作不止一次,圖為《藝妓回憶錄》。(劇照)

檢舉這名網民的名叫「章小姐」,除了刪文,網民更被微博禁言15天,消息一出,不少網民認定「章小姐」就是章子怡本人,認為她唔抵得楊紫瓊才會這樣,不過亦有人為章子怡護航,指貼文在抹黑,可能章子怡私下祝賀楊紫瓊,不用做門面功夫。