任時完專訪｜大讚《重慶森林》　竟鍾情一種香港美食︰愛有苦澀味

本年度《亞洲電影大獎》回歸香港舉行，各地電影猛人雲集香港，當中包括人氣韓國男星任時完，他接受《香港01》專訪時大談香港電影及美食，以及分享在兩部大熱作品《緊急迫降》及《原本以為只是手機掉了》飾演反派角色的心得。



任時完在《緊急迫降》飾演恐襲犯令人印象深刻。（劇照）

任時完表示最喜愛的香港電影是《重慶森林》，形容為「All time legend」（永恆傳奇）：「它不單是港產片，更是世界級的經典作品，現在看都不覺得過時、老土，很喜歡它表達出來的感覺」，他表示至今已看過四次，以後都會繼續翻看。

時完指上一次訪港已經是七年前，對香港充滿美好回憶，談起香港美食時十分雀躍：「香港海鮮最有名，但我最喜歡點心，有一家叫「點點心」，連韓國都有分店，經常去吃」，時完透露最喜歡腸粉及芥蘭，喜歡腸粉的皮，芥蘭有苦味都覺得美味。

時完自稱是港式點心超級粉絲。（劉智源攝）

對於主演的《緊急迫降》及《原本以為只是手機掉了》在香港公映都獲得好成績，時完表示好開心及意外，成為以後可以更多來香港的理由。他在兩部作品中都飾演反派角色，他表示有不同的處理手法：「在《緊急迫降》演繹恐襲犯，先要了解這個角色的過去及背景，他為何會這樣做呢？而《原本以為只是手機掉了》的角色，要盡量去理解他的情緒，他喜歡收集別人的個人資料及喜好，透過這個行為得到喜悅感覺，去揣摩及研究如何表達這種心情」。

偶像歌手出身的任時完，2012年憑劇集《擁抱太陽的月亮》彈出，在《未生》的精湛表現令他被封為「偶像轉型演技教科書」，至今參演過近三十部影視作品，實力與外貌兼備。問他還想挑戰哪一類角色，他表示希望扮演Marvel及DC的超級英雄，希望更多亞洲人飾演這一類角色。

此外，時完亦表示從來都沒有放棄過歌手身份，一直都有出新歌及唱片的計劃，去年都有辦演唱會，希望之後可以繼續進行下去。