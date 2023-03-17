Edan阿Jer各分五位隊友支持金像得獎　阿Dee抽水：利刀劈開個獎

香港導演會年度大獎今日（16日）舉行年度頒獎禮，頒發2022年度七項大獎予香港電影製作人及演員。頒獎禮現場群星雲集，近年紅遍全港的三大人氣組合MIRROR、ERROR及COLLAR亦各派員出席，包括提名金像獎「最佳新演員」的阿Jer柳應廷、《命案》男主角Lokman楊樂文、隊友Frankie、Tiger邱傲然、《毒舌大狀》億萬男配角阿Dee何啟華、主唱《明日戰記》主題曲的Winka陳泳伽及COLLAR隊友芯駖。

MIRROR隊長Lokman楊樂文、阿Jer柳應廷、Tiger邱傲然、Frankie陳瑞輝與ERROR成員阿Dee何啟華一同出席香港導演會年度頒獎典禮。（葉志明 攝）

COLLAR成員WInka陳泳伽與隊友芯駖一同出席香港導演會年度頒獎典禮。（葉志明 攝）

難得參與導演會頒獎典禮及晚宴，MIRROR隊長Lokman表示已部署如何接觸一眾導演爭取演出機會：「自薦就……我會採取一個周圍走嘅行動，成餐飯都唔諗住坐低、由頭行到尾、等大家都見到我，咁就不失霸氣嘛！」至於心儀的導演，Lokman果然霸氣地回應：「唔揀！全部都要！」

MIRROR隊長Lokman楊樂文早已部署如何接觸香港導演會到場的一眾導演們。（葉志明 攝）

MIRROR早前於香港國際影視展上宣布拍攝《12怪盜》，全員齊集參與電影拍攝，阿Dee何啟華指自己毫不羨慕：「我哋拍咗喇！快佢一步添喇！」而阿Dee亦對沒有透露客串《12怪盜》的機會：「睇下佢哋有冇誠意啦！」立刻擺出象徵金錢的手勢，身邊的Lokman立即耍手擰頭：「冇啊！冇啊！」阿Dee笑指：「咁就好難講喇！」作為《毒舌大狀》的億萬票房男配角，Lokman亦借機會笑指：「係囉！邊到請得起你啊！咁犀利！」阿Dee亦非常識做，立刻順勢賣口乖、歸功於拍攝團隊：「全靠電影嘅質素好、導演、男主角黃子華、其他演員啦，何啟華呢啲都係出嚟抽下水啫！」

阿Dee何啟華成為《毒舌大狀》億萬男配角，訪問時戴頭盔指成功全靠黃子華與拍攝團隊所有演員。（葉志明 攝）

早前憑《阿媽有咗第二個》於香港電影金像獎提名「最佳新演員」的阿Jer柳應廷，對於提名感到高興：「冇咁大期望、冇咁大失望，入到圍已經好開心！」至於MIRROR一眾隊友會如何支持Edan呂爵安與自己，阿Jer則笑指：「一人一半囉！」表示五位支持自己、五位支持Edan。而阿Dee亦借機會幽默一番：「把刀利啲就劈得開個獎！」

阿Jer柳應廷與Edan呂爵安同時入圍香港電影金像獎「最佳新演員」，他表示MIRROR將會一半支持自己、一半支持Edan。（葉志明 攝）

在香港導演會的頒獎典禮上，COLLAR成員Winka陳泳伽將與Ansonbean合唱表演《明日戰記》的電影主題曲《明日之明日》，而歌曲亦入圍香港電影金像獎「最佳原創電影歌曲」獎，更攜同隊友芯駖一同出席典禮。Winka對主唱歌曲能夠提名金像獎感到榮幸，表示：「一開始有得唱我已經𦧲飯應！我出道冇耐佢哋都會搵我，唱電影嘅主題曲喎！我覺得志在參與囉！」

COLLAR成員Winka陳泳伽與芯駖接受訪問時，Winka指自己能夠參與主唱《明日戰記》主題曲已經心滿意足。（葉志明 攝）

提及《12怪盜》，Winka也希望COLLAR也能夠一起拍一部電影，Winka笑指：「梗係好啦！」至於拍攝題材，芯駖倒是頗有想法：「拍美少女戰士囉！」他更已想好角色分配：「月野兔就阿Day做啦！成日紥孖辮！我應該係火野麗！」

MIRROR全員拍攝《12怪盜》，COLLAR的Winka與芯駖表示羨慕，亦希望COLLAR能一同拍攝電影，更想以《美少女戰士》作為題材。（葉志明 攝）

Winka也相當支持隊友的想法，他表示：「我覺得芯駖應該做啲女俠，因為佢紥起上嚟好英明神武。」但自己則對拍《美少女戰士》略有保留：「其實我冇睇……我細個係睇啲好男仔嘅（卡通）！」而Winka也希望在未來跨進大銀幕，也分享他希望演繹的角色：「如果拍戲或者拍劇，我會想做女殺手，應該想象唔到我做呢個角色呢！」他續指：「殺啲同我有仇嘅人，殺父仇人嗰啲！」