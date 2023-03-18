一射千金：Pornhub的故事︱女優拆解低成本製作　指根本無須出道

近日，號稱「香港首位AV女優」的Erena素海霖於日本AV界出道，預告推出兩部以廣東話製作的影片，旋即成為熱議話題。素海霖幾經辛苦於日本以絵麗奈身份出道，但在外國，要成為AV女優，門檻卻非常容易。

素海霖號稱「香港首位AV女優」，幾經辛苦在日本出道，推出兩部作品。（網上圖片）

一部名為《一射千金：Pornhub的故事》的紀錄片，近日於串流平台Netflix啟播，內容圍繞成人影像工業生態及箇中弊病，其中開首段落請來一位AV女優，分享她由素人成為獨立AV女優之路，流程非常簡易，名副其實「人人可以做女優」！

Neflix推出紀錄片《一射千金：Pornhub的故事》，以成人影像工業生態為主題。（影片截圖）

紀錄片訪問了幾位著名AV男女優，包括專業成人影星Cherie DeVille、Siri Dahl及Wolf Hudson等。其中亦包括一位素人出身，以獨立AV女優身份活躍於Pornhub平台Gwen Adora。在紀錄片的訪問中，她開宗明義地介紹自己：「我叫Gwen Adora，我是一個AV女優（Porn Performer）、網上內容製作人、網紅、『寶貝』！」對於自己作為AV女優，她的想法定位非常清晰：「我絕對認為我是一個性工作者（Sex Worker）。這並不是我向別人介紹自己的第一件事，因為我認為這是一個空範的定義，但這是我的自我定位，在政治上、職業劃分上。」

Gwen Adora是《一射千金：Pornhub的故事》其中一位受訪的AV女優。（影片截圖）

許多人對AV女優的形象有不同的印象，她表示自己未必是大眾最刻板印象的類型：「對很多人來說，『AV女優』或『性工作者』不能夠完全與我的體型連上關係。有些人會對我說『我不知道肥妹可以拍AV！』很多人會認為我是因為錯誤的原因入行，他們會認為我在做一些『禁斷』或『小眾』的內容、他們不會談論，但絕對會用來自慰！」對於AV產業的生態，Gwen的想法並不侷限於主流片廠的製作：「很多人會認為我應該做主流的AV，因為這是最直接的聯想，但其實我只是我在的房間裡拍攝短片，就好像任何Youtuber一樣。」

Gwen Adora是一位素人出身的AV女優，製作的影片全部「一腳踢」。（影片截圖）

低成本製作流程

Gwen Adora在《一射千金：Pornhub的故事》裡，親身帶觀眾走入「AV現場」——即是她的房間，展示她製作影片的流程。Gwen Adora的製作間陳設簡單，有床鋪、梳化、梳妝枱及擺放「假狗」的掛架，Gwen的收藏量豐富，亦有不同大小、顏色、設計，以備不同主題之用。她表示：「平時的拍攝日，我會做足準備。先化妝、設好腳架、然後我身上的衣服便開始脫下來。」

Gwen Adora的影片製作幾乎與一位尋常Youtuber一樣。（影片截圖）

Gwen Adora亦展示自己用來模擬精液的噴灑器。（影片截圖）

Gwen不僅是位女優，她亦負責製作自己影片的其他流程：「我負責影相、拍影片、剪片修圖。我亦兼顧市場營銷、公關，所有事都要做，就好像一間媒體公司的工作集於一身。當然，也不乏在鏡頭前自慰！」她表示「一腳踢」有一定的好處：「最大的好處是我能夠全盤操控，我能夠控制故事、選擇我想採用的畫面，按我的意願剪接、宣傳。」對於AV女優的工作，她大方分享自己的看法：「我全時間也是Gwen Adora，這是我的全職工作。不是每個人也能夠進入主流AV業，但我可以做非專業製作。」

Gwen Adora表示自己是全時間的AV女優，是他的全職工作。（影片截圖）

Pornhub作為全球主流的成人影像瀏覽平台，Gwen Adora雖然作為女優，早期卻刻意保持距離：「Pornhun本身是我避免用的網站，因為上面有太多免費盜版內容。直至我去到拉斯維加斯的AVN成人娛樂博覽會，製作人Jade Jordan上前接觸我，帶我到Modelhub的攤位後對我說『你一定要在Pornhub登場！你會成為下一位BBW（巨無霸美女）超新星！』然後我就想了解更多。」Modelhub是Pornhub旗下的機構，以每段影片計算回報，Gwen Adora認為是一件雙贏的方案。Gwen Adora更獲邀出席Modelhub的晚宴，除了吃喝玩樂，平台職員更提供數據分析Gwen的作品表現，提出貼士、想法令她的作品更全面。

Gwen Adora出席在拉斯維加斯舉行的AVN成人娛樂博覽會時，被Pornhub招攬。（影片截圖）

Gwen Adora出席Pornhub旗下的Modelhub晚宴，並認識其他AV產業工作者。（影片截圖）

接觸Pornhub平台後，Gwen體會到平台流行的原因為可利用之處：「當我將影片上載到Modelhub後，根本不需要作任何宣傳便得到銷售，因為Pornhub會自動按用家需要發放。」而Pornhub的前員工亦解釋，利用平台上載影片的方法非常簡易，正如其他社交媒體平台一樣，選擇了素材、加入標題、簡述內容、標註關鍵字與作品參與者，然後便能夠發布。

Gwen Adora表示Pornhub令他的影片在不用宣傳下，也帶來大量收入。（影片截圖）

儘管Pornhub為AV女優帶來生產與發布的便捷，但亦帶來一定隱憂，網站的開放制度，令任何人也能夠成為AV女優，雖然在認證制度下製作人才能夠得到金錢回報，然而不計回報的情形下，亦讓任何人也能夠上載任何影片。