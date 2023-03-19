金像前哨戰︱導演會頒獎結果穩中四項　影帝后大獎歷年只貼錯一次

第41屆香港電影金像獎將於4月16日舉行，為過去一年大放異彩的香港電影派發最終成績表。日前舉行的香港導演會年度頒獎典禮一直被認為是「金像前哨戰」，由於投選賽果的電影製作人群組相近，賽果亦因此非常接近。

香港導演會日前舉辦年度大獎頒獎典禮。（葉志明 攝）

導演會大獎由2014年起常設六項大獎，包括「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳男主角」、「最佳女主角」、「最佳新演員」及「新晉導演」獎，類別與金像獎相互重疊，以下為大家統計歷年導演會「貼中」金像獎的數據紀錄，一同預測今年金像獎的賽果！

第41屆香港電影金像獎將於4月16日舉行。（金像獎動態海報截圖）

在過去的九年裡，排除金像獎未有於2021年舉辦頒獎典禮外，導演會大獎與金像獎的結果非常接近，其中2019年及2022年的導演會大獎六項賽果，均與香港電影金像獎相同。2019年，兩大頒獎典禮「最佳電影」均由《無雙》奪得、「最佳導演」為莊文強、「最佳男主角」為黃秋生、「最佳女主角」為曾美慧孜、「最佳新演員」為姬素孔尚治、「新晉導演」則為《淪落人》導演陳小娟。2022年，兩大頒獎典禮「最佳電影」均為《怒火》、「最佳導演」為陳木勝、「最佳男主角」為謝賢、「最佳女主角」為劉雅瑟、「最佳新演員」為王丹妮、「新晉導演」均為《手捲煙》導演陳健朗。

黃秋生憑《淪落人》獲得2019年香港電影金像獎及導演會年度大獎的「最佳男主角」殊榮。（葉志明、陳順禎、梁碧玲攝）

去年謝賢亦憑《殺出個黃昏》同時獲得香港電影金像獎及導演會年度大獎的「最佳男主角」殊榮。（電影公司提供）

而在觀眾最關心的影帝后殊榮上，導演會在過去八屆中，與金像獎的賽果僅各有一次「貼錯」：2014年，導演會將「最佳男主角」頒予梁朝偉（《一代宗師》），而金像獎則頒予張家輝（《激戰》）；2015年，導演會將「最佳女主角」頒予唯湯唯（《黃金時代》），而金像獎則頒予趙薇（《親愛的》）。在過去六屆裡，導演會與金像獎在「最佳男、女主角」獎項上均得出一樣的賽果。因此日前舉行的導演會年度頒獎禮，為劉青雲、鄭秀文頒發影帝后的賽果，相信將甚具參考價值。

劉青雲與鄭秀文分別憑《神探大戰》與《流水落花》榮封導演會大獎影帝影后。（葉志明 攝）

至於早前引起社會各界關注討論，在輿論壓力下暫停公映，由張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》，日前獲得導演會大獎「最佳電影」殊榮。由於金像獎大會早前已公布，頒獎禮第二輪投票已經展開，並且表示無權褫奪提名資格，意味作品將會開放投選，並有機會獎。若《給十九歲的我》於下月中旬的金像獎上獲得「最佳電影」獎，相信將會再次牽起社會廣泛討論。

香港導演會頒發年度「最佳電影」獎予《給十九歲的我》，監製黃慧（右）與聯合導演郭偉倫（左）代表領獎，張婉婷導演則未有出席。

紀錄片《給十九歲的我》提名第41屆香港電影金像獎「最佳電影」、「最佳導演」等獎項。（《給十九歲的我》電影海報）

2023年香港導演會年度大獎頒獎禮完整賽果如下：

「最佳電影」獎：《給十九歲的我》

「最佳導演」獎：韋家輝導演《神探大戰》

「最佳男主角」獎：劉青雲《神探大戰》

「最佳女主角」獎：鄭秀文《流水落花》

「最佳新演員」獎：林諾《白日青春》

「新晉導演」獎：何爵天導演《正義迴廊》

「榮譽大獎」：張同祖導演