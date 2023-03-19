《沙贊︰眾神之怒》麗素莎嘉娜做希臘女神　造型仲靚過白雪公主

DC 超級英雄電影《沙贊！眾神之怒》（Shazam! Fury of the Gods）今個星期上映，今集飾演沙贊一角的薩克利列維（Zachary Levi）將會遇到三位古希臘女神以復仇之名來到人間，威脅人類的生死存亡。 三位古希臘女神Hespera、Kalypso和Anthea，分別由海倫美蘭（Helen Mirren）、劉玉玲（Lucy Liu）和麗素莎嘉娜（Rachel Zegler）擔演，其中麗素莎嘉娜，更是迪士尼真人版公主的白雪公主。

麗素莎嘉娜飾演的女神有6000歲，都仲係咁後生樣。（《沙贊︰眾神之怒》劇照）

擁有哥倫比亞同波蘭血統的麗素莎嘉娜，得知將會飾演白雪公主，礙於沒有雪白的膚色而被觀眾覺得貨不對辦，未上畫先尷尬。而從外媒影到的片場照，麗素莎嘉娜的確不太似大家心目中的白雪公主。

麗素莎嘉娜戲中會有超能力，空間移動。（《沙贊︰眾神之怒》劇照）

不過在《沙贊︰眾神之怒》入面，麗素莎嘉娜飾演三姊妹中最細的Anthea，而且角色跟他個人匹配，出來效果相當吸引，比「白雪公主」更吸引。而她本人亦喜歡《沙贊》這個故事。「我很喜歡第一集，它是關於家庭，且故事很精彩感情也很豐富，亦告訴我們孩子也可以成為超級英雄。今集同樣也有這些元素，更加入了一些複雜的奸角，我一看劇本就愛上。」

麗素莎嘉娜在IG內的相，大多相當醒神。（IG相片）