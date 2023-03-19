甄子丹遭聯署反對出席奧斯卡　高EQ回應：咁我都喺奧斯卡返咗嚟啦

甄子丹今日（19日）以「打吡大使」身份現身沙田馬場，他與太太汪詩詩接受傳媒訪問時透露，近日因疫情緩和能夠除口罩外出感高興：「見到香港嘅繁榮返嚟都好開心！不過，我比較低調鍾意戴口罩，有時我出去食碗麵，又唔想太過騷擾到啲公眾場合，可以過返啲私人生活。」



甄子丹以「打吡大使」身份現身沙田馬場。（葉志明 攝）

上星期他以頒獎嘉賓身份出席第95屆奧斯卡頒獎典禮，親眼見證楊紫瓊成為第一位奧斯卡華人影后，甄子丹坦言非常感動：「我識咗楊紫瓊咁多年，知道佢一向都好專業、好敬業，私底下都係一個好好嘅人，佢打破晒紀錄為華人爭光，為女性爭光，我見到佢贏嗰下，我哋兩個（與太太）成個彈起，真係眼濕濕，真係唔容易。」他慨嘆亦勾起了不少兩人以前舊時的回憶：「好多年前，大家會打麻雀、拍戲、食飯，真係諗唔到，見到佢今日有咁嘅成就，真係好戥佢開心。」會否約她慶功，甄子丹笑言：「佢而家有幾萬人約啦，我要慢慢排隊等！」

甄子丹和太太汪詩詩。（葉志明 攝）

甄子丹與汪詩詩的媽媽和婆婆，聯同汪圓圓和老公蔡加讚等全家出席。（葉志明 攝）

鑑於早前他接受英國《GQ Hype》專訪時以「那不是抗議，是暴動」形容2019年香港修例風波，遭部分網民發起聯署，呼籲奧斯卡轍銷其頒獎嘉賓的邀請，不過最後他仍然按原定安排出席頒獎典禮，更在會上成功與不少荷里活巨星集郵。對於遭聯署反對出席，甄子丹笑言：「咁我都喺奧斯卡返咗嚟啦，每個人都可以有自己嘅言論觀點，呢個世界係需要多啲包容、多啲愛㗎嘛，唔需要太多呢啲咁嘅暴力行為吖。」