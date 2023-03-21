專訪｜宋芸樺30歲望搣甩少女味　唔介意大尺度：對身體沒太大限制

談起台灣女星宋芸樺，相信大家第一時間想起她在電影《我的少女時代》的演出，停留在「林真心」的可愛又帶點傻的少女形象，近日她應邀來港擔任《第十六屆亞洲電影大獎》的頒獎嘉賓，接受《香港01》專訪時表示，今年踏入30歲想變得更成熟，想有下一個代表作：「有時候會想，是不是自己要再努力一點？」

攝影：劉智源



宋芸樺最想接到沒有嘗試過的角色，不同年紀有不同想演的角色。

林真心拍《色戒》？

宋芸樺表示「林真心」大受歡迎，往後找上她的角色都比較青春洋溢，開朗活潑的形象太深植人心，踏入30歲後希望能有另一個代表作：「有時候會想，是不是自己要再努力一點，有讓人更印象深刻的角色，但一部份又感恩、珍惜有一個角色讓大家一直記在心裡，就有點矛盾。但是現在也30了，希望跟不同的團隊嘗試比較成熟一點、悲傷一點的角色」。

要觀眾忘記林真心實在有難度。（劇照）

轉眼間出道十年，宋芸樺坦言拍了形形色色的作品，當中有些沒有那麼受到注意：「希望有一天我也可以拍一個，又可以貼近觀眾、讓觀眾有共鳴，跟以往完全不一樣的作品，這幾年都做很多不同的嘗試，應該很快有一天讓大家有新的印象，讓大家記得是宋芸樺」。

想突破當然要有點犧牲，問她最大尺度可以到哪，原來比大家想像中還放得開：「一直對身體、尺度沒有太大的限制，純粹看角色。（《色戒》那樣的也OK？）如果是李安的話可以考慮一下（笑），還是看劇本需要，角色有慾望要呈現，我不會太多的糾結。」

跟姜濤擦身而過

談起新作《我的天堂城市》跟MIRROR成員姜濤合作，宋芸樺表示早已得知對方紅到不行，但原來兩人在電影中全無交集：「其實，我在那部電影裡面沒有碰到他，完全沒有，我們是交錯的故事，所以沒有真的碰到他，剛好我離開紐約的那一天，他剛好到，所以很可惜沒有辦法見到他本人，但是我在拍的時候，工作人員就有跟我說，這是香港巨星，新生代巨星要紐約拍了，還有很多粉絲問我是不是跟他拍，資訊還沒有公布的時候，我說覺得粉絲的力量很強大」。

宋芸樺在《我的天堂城市》中展現流利英語。（劇照）

雖然沒機會交流，宋芸樺有留意姜濤的表演及音樂，對他讚口不絕：「覺得是一個非常有活力、很想要認識的藝人，因為我覺得大家都喜歡他，他一定有非常強大的魅力，而且聽說他比較害羞，可惜我沒有見到他本人，我沒有辦法判斷他本人是怎麼樣，希望可以來香港宣傳，見識一下他的魅力」

從港產片認識香港

「最近印象很深刻的是《濁水漂流》，非常非常欣賞吳鎮宇，太厲害了」「我以前看很多香港電影，都會探討一些比較社會底層的生活，我覺得電影本來就是可以用不同的角度跟不同的觀點，去看每一個人不一樣的生命，所以我那天看《濁水漂流》，片長有一點點長，我自己的感覺就是我還想要了解更多，我是哭著出來的」