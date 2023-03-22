出爐金像大導Daniels執導《星球大戰》新劇　今次輪到玩救銀河？

新鮮出爐的奧斯卡金像大導Daniels（Daniel Scheinert及Dan Kwan合稱），執導作品《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）贏得「最佳導演」及「最佳電影」等多項大獎，成為本屆奧斯卡大贏家，亦頓時成為荷里活焦點製作人。

Daniels剛於上周一的第95屆奧斯卡頒獎典禮上，憑《奇異女俠玩救宇宙》奪得「最佳導演」獎。（視覺中國）

Daniels憑《奇異女俠玩救宇宙》天馬行空的故事槪念，成為本屆奧斯卡的大贏家。（《奇異女俠玩救宇宙》電影劇照）

據外媒報道，迪士尼原來早已率先向Daniels招手，請他們執導旗下Disney+串流平台《星球大戰》原創劇集《Skeleton Crew》，在「玩救」多元宇宙後，相信執導一個發生在「很久以前，一個遙遠的銀河系裡」的故事並不會難倒Daniels。

迪士尼公開旗下《星球大戰》為Disney+串流平台製作的原創劇集《Skeleton Crew》由Daniels執導的消息，劇集已於去年夏季開展拍攝並完成。（imdb）

近年《星球大戰》積極利用Disney+串流平台發展原創劇集，填補系列電影之間未能完全覆蓋的星戰世界，其中猶以《曼達洛人》（The Mandalorian）及《波巴費特之書》（The Book of Boba Fett）最受觀眾歡迎，亦帶來另一個切入了解星戰的角度。

近年《星球大戰》積極開拓劇集市場，而《曼達洛人》及《波巴費特之書》等作品亦讓觀眾從更多種角度理解星球大戰的世界。（《曼達洛人》劇集劇照）

而Daniels執導的新劇《Skeleton Crew》，將會由祖狄羅（Jude Law）主演，劇集首季共推出八集，雖然主線故事未明，然而時間線已確定設於後帝國時期﹐亦即為《星球大戰之武士復仇》（Star Wars：Episode VI—Return of the Jedi）後，與《曼達洛人》等劇集的時期相同，相信劇情亦將有互通之處。