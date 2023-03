出爐金像大導Daniels執導《星球大戰》新劇　今次輪到玩救銀河？

新鮮出爐的奧斯卡金像大導Daniels(Daniel Scheinert及Dan Kwan合稱),執導作品《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)贏得「最佳導演」及「最佳電影」等多項大獎,成為本屆奧斯卡大贏家,亦頓時成為荷里活焦點製作人。

Daniels剛於上周一的第95屆奧斯卡頒獎典禮上,憑《奇異女俠玩救宇宙》奪得「最佳導演」獎。(視覺中國)

Daniels憑《奇異女俠玩救宇宙》天馬行空的故事槪念,成為本屆奧斯卡的大贏家。(《奇異女俠玩救宇宙》電影劇照)

據外媒報道,迪士尼原來早已率先向Daniels招手,請他們執導旗下Disney+串流平台《星球大戰》原創劇集《Skeleton Crew》,在「玩救」多元宇宙後,相信執導一個發生在「很久以前,一個遙遠的銀河系裡」的故事並不會難倒Daniels。

迪士尼公開旗下《星球大戰》為Disney+串流平台製作的原創劇集《Skeleton Crew》由Daniels執導的消息,劇集已於去年夏季開展拍攝並完成。(imdb)

近年《星球大戰》積極利用Disney+串流平台發展原創劇集,填補系列電影之間未能完全覆蓋的星戰世界,其中猶以《曼達洛人》(The Mandalorian)及《波巴費特之書》(The Book of Boba Fett)最受觀眾歡迎,亦帶來另一個切入了解星戰的角度。

近年《星球大戰》積極開拓劇集市場,而《曼達洛人》及《波巴費特之書》等作品亦讓觀眾從更多種角度理解星球大戰的世界。(《曼達洛人》劇集劇照)

而Daniels執導的新劇《Skeleton Crew》,將會由祖狄羅(Jude Law)主演,劇集首季共推出八集,雖然主線故事未明,然而時間線已確定設於後帝國時期﹐亦即為《星球大戰之武士復仇》(Star Wars:Episode VI—Return of the Jedi)後,與《曼達洛人》等劇集的時期相同,相信劇情亦將有互通之處。