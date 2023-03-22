奇洛李維斯一分鐘回帶《John Wick》　肉緊旁述三集劇情超可愛

《殺神John Wick 4》將於明日（23/3）香港正式公映，花了9年時間來到第4集，集結暴力與美學，再度以三級獻映。今集更加是首次殺入IMAX巨幕。雖然系列已成經典，不過9年時間，很多情節大家都未必記得，所以奇洛李維斯（Keanu Reeves）就拍了一條1分鐘極速回帶片，幫大家勾起回憶。

奇洛李維斯變谷阿莫，一輪嘴講晒3集簡介。（影片截圖）

同場加映最新劇照

奇洛李維斯近年都表現生鬼，在這短短1分鐘影片，就更加發揮其本色，極速開講頭3集內容之外，又處處追加肉緊表情，單聽內容都覺得吸引，好似重溫一次，而最後奇洛李維斯更叫大家入場支持。

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頭三集極速回帶內容︰

《殺神John Wick》：退休殺手John Wick被人偷車，對方還殺死了他亡妻送給他的小狗。對方得知John Wick是有「死神」之稱的傳奇殺手後，決定先買兇殺人，John Wick為了逃避追殺，於是躲進嚴禁殺戮的殺手酒店「穹天屠」。在酒店經理榮士敦協助下，展開復仇之路，最終成功解決殺狗兇手，還救了一隻流浪小狗，再次歸隱。

電影可以話由一隻頭開始，起初還惹來觀眾取笑。（電影《殺神John Wick》照片）

《殺神John Wick 2》：John Wick尋回愛車後，再被捲入殺手世界：曾協助John Wick的盛天奴為了上位，以「血印」要求John Wick替他殺死自己親姊姊，即殺手最高組織「高桌會」其中一名話事人。盛天奴及後買兇殺John Wick，意圖殺人滅口，但反被John Wick在「穹天屠」殺死。然而John Wick因在殺手酒店殺人，違反了殺手戒條，而遭酒店驅逐，同時高桌會亦懸紅追殺他。

John Wick與愛犬亡命天涯，而狗亦成為戲中主要角色。（《殺神John Wick2》劇照）

《殺神John Wick 3》：被驅逐及追殺的John Wick，獲榮士敦額外給予黃金一小時逃生。危急之下，John Wick回到原屬的殺手組織「俄卡勞馬」求助，得以逃至摩洛哥。在昔日好友蘇菲的協助下，John Wick在沙漠深處找到高桌會「長老」，獲得一次重生機會，條件是殺死榮士敦。回到紐約的John Wick反過來與榮士敦合作，以武力威逼高桌會和談，可惜高桌會強硬要求John Wick必須死，榮士敦唯有槍擊John Wick，令他從「穹天屠」墮樓。身受重傷的John Wick獲「暴威會話事人」救起，兩人並聯手準備反擊高桌會。