謝君豪60大壽笑言可享2蚊搭車　兩大影后毛舜筠劉嘉玲齊到賀

金馬影帝謝君豪，昨日（3月23日）迎來60歲生日，更特意舉辦「謝君豪影藝好友派對」，以「君豪」二字寫上「君臨天下，豪戲連場」。當晚君豪哥邀半百圈中好友出席，當中包括兩大影后毛舜筠及劉嘉玲，其他好友更包括鄧麗欣（Stephy）、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、谷德昭、張達明、陳國邦、何啟華（阿Dee）、栢天男、魏浚笙（Jeffrey），星光熠熠程度媲美電影首映。

最後來張全場大合照，陣容鼎盛。（大會提供）

前來為豪哥祝賀的嘉賓陣容鼎盛，除了一眾圈中好友，還有寰宇電影公司老闆林小明、安樂影片公司老闆江志強、電影監製何韻明、《拆彈專家２》導演邱禮濤、《毒舌大狀》導演吳煒倫、《過時‧過節》導演曾慶宏、《濁水漂流》導演李駿碩等。

兩大金像影后劉嘉玲、毛舜筠，跟金馬影帝謝君豪慶祝60歲大壽。（大會提供）

君豪哥在台上感謝大家參與，並開心表示：「這麼多年在舞台上跟各位觀眾見面，今年非常幸運有不同的作品，又可以跟各位世叔伯打招呼，一時又要拯救地球、一時又要揸的士、一時又要打官司，覺得既過癮又開心，感謝大家、電影公司、各位老闆以及夥伙們畀機會我一同合作，相當榮幸，希望日後有更加多的合作機會。我份人仍然抱有夢想，在追求理想的過程尋求自己的人生同樣相當重要，大家共勉，我們彼此努力。」

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君豪哥坦言本冇打算搞生日會：「不過今年60歲，又可以拎樂悠咭，可以$2搭車，覺得這件事好正，經理人就提議幫我籌辦整個生日會，便促成這件事。」當提及豪哥切燒豬時眼泛淚光，他笑言：「有點感觸、感動，大家陪我過這個生日，其實我很久未有在香港跟觀眾見面，這大半年來有數套作品相當開心，喜見大家都接受，相當感謝各位。踏入60歲，其實數字只是個標誌，30、40、50歲每個數字都有它的意義，直到60歲覺得自己再長大了點，但就不是個老成持重、得高望重的老人家，最緊要是保持青春、年輕及激情的一團火。現時希望再開拓一些新的興趣，例如攝影。」

謝君豪向來賓祝酒。（大會提供）

豪哥提及今日收到的禮物大部分都是酒，不過他澄清說：「其實我只可小酌，不算是好飲得之人。」（大會提供）