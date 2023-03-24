山下智久為新劇《神之雫》瘋狂減重　雙頰凹陷憔悴現身令粉絲擔憂

由山下智久主演的新劇《神之雫》（Drops of God）改編自日本經典葡萄酒漫畫，並由日本、美國、法國跨國團隊共同打造。山下智久在劇中除了講得一口流利英語，更特別為角色減重，在日前官方發布的首波劇照中，雙頰凹陷面容憔悴，嚇窒一眾網民！

山下智久早前為拍攝《今際之國有栖》而瘋狂操肌。（《今際之國有栖》影片截圖）

山下智久全劇裸得自在，非常寫意。（《今際之國有栖》影片截圖）

《神之雫》主要圍繞「神所賜與的水滴」葡萄酒上，劇情講述因病去世的知名葡萄酒評論家神咲豐多香留下遺囑，希望在啤酒公司任職的兒子神咲雫，與養子遠峰一青競爭，如果能在一年內找到被他評選為「十二使徒」的 12 支夢幻葡萄酒，以及世界第一的夢幻葡萄酒「神之雫」，就能繼承他的所有遺產。而山下智久在劇中飾演主角遠峰一青，女主角則是法國新人Fleur Geffrier擔任，兩人有大量對手戲，是山下智久繼HBO劇《南極兇案》（The Head）再次挑戰英語對白。

山下智久與女主角Fleur Geffrier有大量對手戲。（《神之雫》劇照）

山下智久為角色減至雙頰凹陷，令粉絲非常心痛。（《神之雫》劇照）

山下智久早前在Netflix大熱日劇《今際之國有栖》中飾演「裸體藝術家」，而在劇中全裸上陣。他為此而瘋狂操肌，全盛時期體脂只得5%，爆肌鋼條身材迷倒不少女劇迷。不過今次在新劇照中，山下智久為角色減至雙頰凹陷，加上面容極為憔悴暴瘦亮相，讓粉絲相當心痛，更有網民非常擔憂山下智久的健康狀況。