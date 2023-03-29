滑雪傷人案開審原告律師問題無厘頭　桂莉芙柏德露庭上爆笑引熱議

現年50歲的桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）於2016年在度假村滑雪時，被指撞傷他人不顧而去，導致傷者出現腦部損傷及4條肋骨斷裂，對方要求索償30萬美元。其後桂莉芙反控對方濫訴，要求賠償1美元及繳付其律師費。案件於上周開庭，審訊期間原告律師竟然問出無厘頭問題而令桂莉芙當場爆笑，亦令審訊過程成為網民熱烈討論的話題。

桂莉芙柏德露於2016年在度假村滑雪時，被指撞傷他人不顧而去，導致傷者出現腦部損傷及4條肋骨斷裂，對方要求索償30萬美元。（VCG）

原告律師Kristin VanOrman除了在庭上公開表示很羨慕桂莉芙的身高之外，還咄咄逼人問她是否認識Taylor Swift，讓律師團隊及旁聽的民眾都感到一頭問號。律師指出桂莉芙必定是在模仿Taylor Swift於2017年控告被一名DJ在合照時摸臀部，打官司象徵式賠償1美元的做法。更一度追問桂莉芙與Taylor的關係。

原告律師Kristin VanOrman。（Law & Crime審訊直播畫面）

桂莉芙忍唔住笑。（Law & Crime審訊直播畫面）

桂莉芙指自己與Taylor保持友好的關係，但不算是好朋友，自己有亦有帶子女去看Taylor的演唱會。律師死心不息再問桂莉芙可有向對方送上聖誕禮物，結果問題遭抗議，法官也表示抗議成立，桂莉芙對此更忍不住爆笑。有不少網民都認為律師像娛樂記者，而盤問技巧亦不專業，有人將律師Kristin VanOrman的表現跟安芭赫德（Amber Heard）所聘用的律師作比較。