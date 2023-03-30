Lokman承諾反映MIRROR見面會價錢意見　封露丁底線：三級都要打格

第四十七屆香港國際電影節今晚（30日）於香港文化中心舉行隆重開幕儀式，由本屆焦點影人鄭保瑞執導的作品《命案》及許鞍華導演執導的紀錄片《詩》，亦分別舉行亞洲及世界首映。鄭保瑞在開幕儀式前的紅地毯，攜同《命案》主演林家棟、Lokman楊樂文等均有盛裝踏上紅地毯，慶祝作品在香港首映。

《命案》舉行亞洲首映，鄭保瑞導演攜同林家棟、Lokman楊樂文等一眾主演踏上第四十七屆香港國際電影節紅地毯。（陳順禎 攝）

影帝林家棟與楊樂文在紅地毯上接受訪問，表示拍攝《命案》有極多難忘的時刻，彼此亦非常認真參與是次拍攝。家棟受訪時分享與Lokman合作的時刻：「佢成日畀我蝦，用一個近乎被虐的方式！」至於對Lokman「施虐」的方式，家棟則表示：「佢可以有啲咩畀我虐、咪虐咩囉！因為本身講佢嘅成長唔開心嘅，我就成日覺得自己睇得好通透，所以有時動作上會大力咗、或者言語上會刺激到佢。」

林家棟受訪時表示，在《命案》裡有甚多肢體、言語上虐待Lokman楊樂文的地方。（陳順禎 攝）

首次與林家棟合作拍電影，楊樂文亦表示家棟非常親切：「冇乜架子、但係有一鼓好大嘅氣場，佢冇特登發出嚟。」家棟隨即笑指：「基本上冇乜氣場啦，因為部戲本身個氣氛、內容上都係比較沉重啲！」

楊樂文亦表示家棟非常親切。（陳順禎 攝）

MIRROR官方後援會即將成立1周年，並舉行三場粉絲見面會。有鏡粉對粉絲見面會收費達港幣480元感到不滿，作為MIRROR隊長的Lokman受訪時則回應指：「480蚊有少少意見嘅我會代大家同公司反映一下，睇下究竟可唔可以再減少少或者回饋返粉絲，我一定會會講嘅、應承你哋！」至於見面會上會否全員齊集，Lokman亦指：「三場都齊人…我諗應該係嘅，粉絲見面會一定咇啲時間、咇到齊人！應承你哋！」

Lokman楊樂文作為MIRROR隊長，承諾會向公司反應粉絲見面會收費的意見。（陳順禎 攝）

對於將來拍攝電影的挑戰，Lokman表示不會侷限類型：「我自己真心咩都想挑戰，因癬挑戰過嘅嘢唔多，有啲咩挑戰就嚟啦！大大小小都好，袋落袋，然後迎接下一個挑戰。」而ERROR成員阿Dee何啟華昨晚表示，若拍攝大導演的電影，自己並不介意要露「丁」（下體），對於尺度界限，Lokman則表示：「露『丁』嘅話……三級都要打格仔、或者冇得露出嚟！佢自己私底下喺鏡頭面前露、過下癮！我自己就喺隔離打下氣咁啦！」