烈火青春︱隔40年譚家明重剪修復　「二次創作」為哥哥再造結局

由譚家明執導，張國榮、湯鎮業、葉童及夏文汐主演的新浪潮電影《烈火青春》，將由高先電影公司重新發行4K修復版，亦於哥哥逝世20年的機會下，事隔40年再度上映。張國榮於1983年憑本片提名第二屆香港電影金像獎「最佳男主角」，為哥哥首次影帝提名。然而《烈火青春》八十年代初上映之時，因為風格前衞而受到社會主流及教育界的抵制，隨後經導演譚家明再次剪接後重製上映，相信亦會為觀眾帶來新一輪的衝擊。

《烈火青春》為譚家明第三部電影作品，入圍第二屆香港電影金像獎九項提名。《烈火青春》電影海報。（imdb）

《烈火青春》最令人深刻的電車激情橋段。《烈火青春》電影劇照。（imdb）

曾經看過《烈火青春》的觀眾，必定會對戲中湯鎮業與夏文汐在電車上親熱的一幕留下深刻印象，而電影當年上映時，亦因為風格大膽、性愛與暴力鏡頭繁多而一波三折，需要刪減大量前衞大膽的鏡頭才能夠得以公映。此外，網上近日流傳一個版本，有指《烈火青春》在拍攝期間，因為譚家明嚴重超支，令投資公司世紀影業非常懊惱，僅靠監製劉鎮偉不斷支撐。但世紀影業在監製外出工幹期間，決定開除導演譚家明，請來另一位新浪潮導演唐基明接棒執導，負責拍攝結局部分，令譚家明屬意的電影故事結局無法呈現。

譚家明為香港電影新浪潮的代表導演之一，最新近作品為《七人樂隊》中的〈別夜〉。（VCG）

40年後，《烈火青春》在電影公司美亞娛樂的推動下，請譚家明導演利用剩下的電影菲林等素材，進行「二次創作」，重新剪接導演刪剪版，並進行數碼4K修復，成為譚家明的正式導演版本。多年後，譚家明從導演成為著名剪接師，為《阿飛正傳》、《東邪西毒》及《黑社會》等電影擔任剪接，更因此兩度獲得香港電影金像獎「最佳剪接」獎。在譚家明重新剪接下，相信將會為哥哥的經典電影作品再造結局，讓觀眾看到導演心目中最完滿的《烈火青春》。