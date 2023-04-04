忠犬八公︱主角「八筒」曾驚傳去向成謎　與舒淇合照證沒變回食物

內地電影《忠犬八公》於3月底在中國內地正式上映，電影由馮小剛及陳沖主演，翻拍自日本電影《八公犬物語》及美國電影《秋田犬八千》（Hachi：A Dog's Tale），講述流浪狗「八筒」被一位教授（馮小剛 飾）帶回家後，歷經被主人家人排斥、到被接受成為家庭一份子的溫馨故事。在電影裡飾演八筒的中華田園犬「大黃」，並非專業狗演員，而是劇組從街市肉檔買回來的小狗，亦因為電影花絮在拍攝期間持續曝光，令大黃因此成為狗明星。

內地電影《忠犬八公》由狗演員「大黃」與馮小剛、陳沖主演，3月31日於內地正式上映。（《忠犬八公》電影劇照）

《忠犬八公》講述流浪狗「八筒」被教授帶回家後，漸漸成為家庭一份子的故事。（《忠犬八公》電影海報）

《忠犬八公》電影煞科後，大黃的去向一直成謎，有網民擔心大黃由狗演員再次淪為食物，呼籲劇組交代大黃的去向行蹤。近日《忠犬八公》的導演郝帥在內地社交媒體上公開表示，拍攝電影的狗主角原來不止有大黃，貼出一張狗演員齊集的花絮相片，相片中共有大大小小18隻中華田園犬，導演指為了飾演主角「八筒」的不同年齡階段，劇組準備了多一些與大黃似樣的選擇，而且全部從肉狗市場買回來，雖然未必每一隻「八筒」都曾經上鏡，但本着救得一隻得一隻的想法，也全數買回來，而最終都被領養，各自得到安穩的家。

拍攝《忠犬八公》期間，為了呈現「八筒」不同年齡階段，所以「八筒」不止由主角大黃飾演，花絮照中共有18隻中華田園犬。（《忠犬八公》電影花絮照）

《忠犬八公》導演郝帥早前於社交媒體上表示，劇組為拍攝買回來的小狗演員，都已經被領養，為下落不明的消息澄清。（微博截圖）

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而其中一隻「八筒」，近日更有幸與國際巨星舒淇合照，力證沒有下落不明。舒淇於內地社交媒體上發布一系列照片，標註「我與八筒」及「忠犬八公」。向來以愛護動物見稱的舒淇，在相片中與「八筒」親暱摟抱，更懂得在自拍時望向鏡頭，可愛度超標，而舒淇疑似素顏的不老靚樣亦意外成為焦點。

舒淇於社交媒體分享與《忠犬八公》主角「八筒」的合照，素顏靚樣意外成為焦點。（舒淇微博圖片）

向來愛護動物的舒淇，與八筒合照時，不禁也露出可愛的表情。（舒淇微博圖片）

舒淇將八筒緊緊抱在懷中。（舒淇微博圖片）