陳沖30年前為《誘僧》剃頭脫衣　奮學電影終成金馬影后兼最佳導演

內地電影《忠犬八公》近日於內地上映，電影由小狗「大黃」與馮小剛、陳沖主演。現年61歲的陳沖，曾經飾演多部中外電影，能夠以流利英語演出電影及電視劇，在國際上知名度甚高。陳沖演而優則導，勤奮學習電影創作及拍攝，曾執導《天浴》等作品，獲得金馬獎「最佳導演」及「最佳改編劇本」獎，成為唯一一位於金馬獎獲封影后與最佳導演的影人。

現年61歲的陳沖，為金馬影后兼最佳導演，亦曾經提名香港電影金像獎「最佳女主角」。（視覺中國）

陳沖演出的代表作包括《小花》、《末代皇帝溥儀》（The Last Emperor）、《紅玫瑰與白玫瑰》、《色，戒》及《意》等，然而此前，陳沖在早期作品中，曾經有過不少大膽的裸露演出。

陳沖的代表作包括《末代皇帝溥儀》，在電影中與尊龍合作，對白以全英語演出。（《末代皇帝溥儀》電影劇照）

1993年，陳沖曾經參演三級片《誘僧》，電影改編自李碧華的同名小說，以唐朝玄武門之變為背景，講述一位落髮為僧的將軍與前塵往事之間的糾纏。陳沖在電影裡一人分飾紅萼公主與削髮為尼的青綬夫人兩角，兩次誘惑落髮前曾經邂逅公主的石彥生將軍，戲中的兩次色誘橋段，充滿禁忌意識，而且尺度開放大膽，毫不掩飾地拍攝激情戲份。

陳沖於1993年，曾參演改編自李碧華同名小說的電影《誘僧》，一人分飾紅萼公主及青綬夫人兩角。（《誘僧》電影截圖）

劇情中，陳沖飾演的紅萼公主重遇落髮僧的石彥生（吳興國 飾），帶領將軍與五位落髮為僧的昔日將領一同到長安一睹玄武門之變後的盛世，到達一處妓寨中，凡心未了的將領被妖豔的青樓女子吸引，而石彥生則與紅萼公主到一處無人的水池中激戰。身穿僧胞的吳興國抱着陳沖、將她拋進水池中，自己亦跳進去與她摟抱激吻，鴛鴦嬉水，畫面相當香豔，但在石彥生與公主肉搏前，一個小沙彌發現了通緝石彥生的公文，令石彥生急速逃離長安。

+ 3

而紅萼公主被唐朝追兵所殺後，石彥生逃離至一處破廟，本來打算隱姓埋名，卻遇到一位與酷似紅萼公主、同樣由陳沖飾演的青綬夫人，夫人萬念俱灰、由石彥生親手剃度為尼，但二人凡心未了，夜間在破廟中，青綬夫人引誘對紅萼公主日思夜想的石彥生，一僧一尼在廟中禁忌交歡，青綬夫人更用皮繩綁起石彥生雙手，突然卻一反高潮、大罵石彥生為大唐叛賊，正要大開殺戒時，石彥生突然以身軀緊壓青綬夫人、咬向頸部動脈，將她咬死。

+ 9

《誘僧》為1993年改編李碧華小說的兩部電影作品之一，名氣遠低於另一作《青蛇》，然而作品亦提名七項金馬獎、九項香港電影金像獎，男主角吳興國更奪得「最佳新演員」一獎，為電影配樂的劉以達、韋啟良亦奪得「最佳電影配樂」獎。

陳沖於1993年主演的《誘僧》改編自李碧華的同名小說，知名度遠不及另一部同樣由李碧華原著及編劇的作品《青蛇》。（《誘僧》電影截圖）