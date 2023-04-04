驚天救援︱彭順拒用替身營造真實感　杜江演出極投入：沉浸式體驗

由導演彭順執導，杜江、王千源、佟麗婭、韓雪、俞灝明、韓東君及王戈領銜主演，久違拍攝消防員題材之災難動作鉅製《驚天救援》，正式宣布5月11日於香港上映！今日更正式釋出全新預告，一場觸目驚心的化工廠爆炸席捲全城，面對殘酷無情的火海，消防救援小隊挺身而出，與死神展開一場極限較量，竭盡全力以生命拯救每一個生命。

災難動作電影《驚天救援》由彭順執導，杜江、王千源、佟麗婭等主演，將於5月11日在香港上映。（《驚天救援》電影劇照）

雖然預告中沒有以對白交待火災經過，但一場場的火災爆炸、化學毒氣、地震崩塌等災情卻是觸目驚心。整座城市危在旦夕，如何逆流而上令人引頸以待，緊張揪心的畫面牽動著無數觀眾的神經。

為了營造100%真實感，導演彭順拒用替身拍攝，趙映旗以繩索橫渡火場。（《驚天救援》電影劇照）

導演彭順繼十年前參與《逃出生天》後，再將救火題材搬上大銀幕，導演多次提到，他拍攝本片是相當著重真實感，更拒絕使用替身，導演彭順表示：「如何真實呈現一個消防員，除了心態還要有體力。一定要達到消防員的體力，拍這個戲我盡量不用替身的。」導演從多個真實救援事件中汲取靈感，更從中打動自己：「一隊人入去，未必係一隊人出返嚟，呢樣係相當觸動我自己。消防員係好神聖嘅工作，以生命拯救生命。我今次處理呢部戲，亦係要面對當中嘅生離死別，係好大嘅課題。」

演員劉子濤於電影中直接面對火海。（《驚天救援》電影劇照）

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而杜江、王千源、俞灝明、韓東君、王戈等救援小隊成員，早於開拍前一個月展開封閉特訓，拍攝期間更是幾乎全程佩戴20斤空呼設備，在無任何減重的前提下詮釋橫渡火海、降落救人、肩負傷員等多個救援動作戲份。而男主角杜江亦表示自己非常投入：「整個場面非常震撼，我演出時幾乎忽略了攝影機，完全是沉浸式體驗！」

戲中的演員真實地背負傷者演員進出火場。（《驚天救援》電影劇照）

演員在火場場景中施展救援工作。《驚天救援》電影劇照）

故事講述站長趙映旗（王千源 飾）帶領救援小隊深入火場，拼盡全力搜救每一個生命之時，也看著隊友一個接一個地倒下；小學老師張虹（韓雪 飾）與學生被困天台，眼含熱淚並始終堅信消防救援人員終會抵達；通信員韓凱（杜江 飾）與化工安全專家葉歆（佟麗婭 飾）潛入核心爆炸區，排查爆炸風險，不幸遭遇餘震。隨著災情不斷升級，地動山搖、火光沖天，整座城市彷彿將要如魔鬼一般的火海吞噬，救援小隊該如何展開生死救援，挽救全城人民生命？

劇情中，消防員深入爆炸核心區。（《驚天救援》電影劇照）