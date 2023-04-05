龍馬精神 | 成龍嘆時下動作演員無機會　舉例投資易烊千璽引爭議

68歲成龍儘管早已成為國際巨星，享有盛譽，不過拍打戲或高難度動作時，依然堅持親身上陣，相當敬業。由他主演的電影《龍馬精神》即將上映，最近為新戲宣傳時，成龍大談圈內現象，不料卻引起爭議。



《龍馬精神》中有不少明星。（電影海報）

成龍在出席北京首映禮時，提及時下行業風氣，他表示：「真正的動作演員越來越少，不像我們那個時代，你會功夫會打就做男主角。現在不行，現在都是要好看的帥的，高富帥，不會打沒關係，我們找替身，電影公司的老闆、投資者也願意投。」他續指道：「今天比方說我現在拍《醉拳3》，找何鈞（成家班成員）做，找一個投資者，1000萬他都不投，『誰做男主角？』何鈞，（搖頭），大概易烊千璽，4個億，好！投！就是只要有流量、有人氣、有引力就行了，所以很多很多真正的動作小伙子，塔溝的、少林的，他沒有機會，他只能先從武行做起。」

雖然成龍只是隨口舉例，並不是針對易烊千璽，但卻引起很多網友不滿，指易烊千璽人氣與實力並存，紛紛為他抱不平：「易烊千璽流量與實力共存，還能吃苦，人品又好，大家都願意找他啊，他又不是只有流量」、「千璽是小伙子，所以在一步一個腳印慢慢來，也是靠實力慢慢拼搏的，這話說得好像他只是一個花瓶而已，一句話否定所有努力」、「易烊千璽正經科班出身 專業演員 演戲也是拼了命的去做 受傷從來沒說過，流量在他身上從來不是貶義詞」等。

郭麒麟也是主演之一。（VCG）

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