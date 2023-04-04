死屍死時四十四︱Jer自薦代言隊友品牌　Edan：條底褲有兩隻眼仔

黑色喜劇電影《死屍死時四十四》今日（4日）正式公映，導演何爵天攜同毛舜筠、鄭中基、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、余香凝及黃又南等一眾主演一同出席謝票活動，並以特別方式進行剪綵。早前遠赴日本進行拍攝，因此錯過電影首映的阿Jer，今日終於與Edan合體出席謝票活動。

《死屍死時四十四》今日正式上映，導演何爵天（右二）攜同毛舜筠、鄭中基、Edan呂爵安、阿Jer柳應廷等一眾主演，一同出席謝票活動。（莫匡堯 攝）

毛舜筠、鄭中基、Edan呂爵安、阿Jer柳應廷等一眾主演在《死屍死時四十四》謝票活動上，以特別的方式進行剪綵。（莫匡堯 攝）

Edan與阿Jer在謝票活動前接受傳媒訪問，剛回港的Jer表示：「其實我未睇呢套電影，之前我miss咗首映，因為做嘢關係。但係我已經攞咗飛、遲啲會入場睇，唔知會去邊個戲院呢？」在日本的拍攝工作順利完成後，阿Jer亦趁機會留低旅行放鬆：「難得可以放鬆下，我哋做完嘢就玩咗四五日，開心、食咗好多嘢，增肥計劃成功！」Edan隨即笑指：「你仲要增咩？」

Edan呂爵安與阿Jer柳應廷於《死屍死時四十四》謝票活動上接受訪問。（莫匡堯 攝）

旅日期間，阿Jer表示購物最開心，亦趁機會請粉絲幫襯Edan牌子，Edan則笑指阿Jer有興趣的話，可以贈送服裝給他，笑言阿Jer用來抹地、當睡衣也沒有問題。阿Jer指如果Edan推出男裝內褲，他會更有興趣，Edan隨即開玩笑指：「我個Brand眼仔做logo，你條底褲有兩仔眼仔喺到喎！你想喺前面定後面？」阿Jer亦沒有被考起：「Both！」Edan便笑指：「咁加埋就好多隻眼喎！」

阿Jer柳應廷在受訪時自薦為Edan呂爵安的服裝品牌代言男裝內褲。（莫匡堯 攝）

最近Edan服裝品牌網站出現故障，Edan回應時指：「本身4月1號已經出咗一次問題。」話音未落、阿Jer便乘機奚落他：「唉！讀IT喎！冧server咁低級嘅錯誤都犯！」Edan大笑後認真表示：「希望之後可以解決到呢個問題，都需要解決嘅！」他亦預告將會推出新貨，如果粉絲有特定款色希望購買，他會考慮補貨。至於故障發生、令粉絲購物籃貨品數額出錯，Edan表示：「其實又唔係扣錯錢，係唔知點解幫大家買晒好多嘢囉！」他續指：「太邪惡喇！想博大家㩒錯咁！可能有啲bugs，都即刻解決咗。」

Edan呂爵安的服裝品牌網站出現故障，阿Jer柳應廷乘機調侃一番。（莫匡堯 攝）

接下來MIRROR將會到馬來西亞演出，阿Jer表示心中已有期待合作的人選：「林宥嘉！我之前唱過佢啲歌、好欣賞佢，同埋啲人話我同佢撞樣嘛！」Edan隨即開玩笑：「林宥嘉表示……」阿Jer亦笑指：「你都似山下智久啦！」Edan一邊大笑、一邊表示：「我終於明山下智久係咩感受喇！」

阿Jer柳應廷受訪期間表示未來希望合作林宥嘉，更笑指自己與對方撞樣。（莫匡堯 攝）

早前Makerville預告將會由MIRROR全員拍攝電影《十二怪盜》，電影早前已經開鏡，而姜濤、Anson Lo盧瀚霆、Ian陳卓賢等已透露他們角色的特異功能，當中Anson Lo需要接受一系列武打訓練，Edan回應指：「我哋又唔需要練武嘅，佢（Anson Lo）係比較多動作嘅，我同阿Jer就還好嘅！」阿Jer笑指：「（我哋）搞下笑嘅！」Edan略帶驚訝地笑指：「你嘅技能係搞笑？」然後認真地表示：「我嗰個都要練習下嘅，我都開咗工，咁我嘅技能之前都未試過咁樣嘅movement，都幾得意。」

Edan呂爵安現場以代表《死屍死時四十四》的手勢，即席作為創新「比心」的方法。（莫匡堯 攝）

呂爵安與柳應廷於4月16日舉行的第41屆香港電影金像獎上，分別憑《闔家辣》《過時．過節》及《阿媽有咗第二個》入圍「最佳新演員」獎，Edan與阿Jer均表示未有想過得獎後的感言，但已正準備紅地毯。Edan表示：「嚟緊會fitting！」阿Jer笑指：「聽講Edan會有好多套衫喎！」Edan則笑指：「係好多套衫要Fitting啫！睇下邊套著得最靚仔囉！有兩個角色囉！」對於獎項期待，阿Jer表示：「入圍到已經好開心！」而Edan則與阿Jer約定：「求其邊個拎都要上台多謝對方添！」至於二人均會成為金像獎頒獎禮的鏡頭焦點之一，阿Jer笑言：「要扮定啲緊張表情先！」而Edan亦笑指：「定係要扮到好唔開心咁？」

參加【民選電影大獎】投票，最佳電影、男女主角、男女配角、新人獎、原創電影歌曲，全部您話事，即賺高達888「01積分」，隨時贏走maxcare心動椅(價值$32,800)！