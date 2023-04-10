吳耀漢逝世︱《五福星》扮隱形偷睇鍾楚紅沖涼　盤點七個經典角色

香港喜劇演員吳耀漢有傳昨晚（9日）逝世，終年83歲。吳耀漢自70年代起入行，活躍於電影圈近半世紀，演繹經典喜劇諧角無數，更曾兩度提名香港電影金像獎「最佳男主角」獎。吳耀漢的諧趣銀幕形象深入民心，為觀眾留下不少印象深刻的電影角色，直至近年仍盡力參與電影演出，以下為大家盤點七個吳耀漢的經典角色，不少角色更留下有趣的電影金句，大家又記不記得呢？

香港喜劇演員吳耀漢於昨晚逝世，終年83歲。（資料圖片）

《奇謀妙計五福星》

吳耀漢一生曾經兩度提名金像獎「最佳男主角」，而首度提名作便是洪金寶導演的《奇謀妙計五福星》。作為「五福星」的元祖之一，吳耀漢在電影中飾演專門偷車、揸車的「死氣喉」，他與洪金寶、秦祥林、馮淬帆、岑建勳奠下了「五福星」電影系列的基調，及後衍生不少續作。

吳耀漢（中）與洪金寶、馮淬帆、岑建勳、秦祥林（左起）為「五福星」系列的元祖成員。（《奇謀妙計五福星》電影截圖）

而吳耀漢在《奇謀妙計五福星》裡亦造就不少經典橋段，包括扮隱形偷看鍾楚紅沐浴、為證明能夠隱形而全裸與眾星互動、最後被午馬飾演的信差踢爆等。其中吳耀漢不乏金句，但也比不上他在電影中以口技模仿汽車「爆軚漏氣」的聲音，讓五福星能在出獄後趕上小巴，過程非常諧趣經典。

吳耀漢在電影中以為自己練成隱形的特異功能，於是大膽偷睇鍾楚紅沐浴。（《奇謀妙計五福星》電影截圖）

《福星高照》

在「五福星」的續作《福星高照》中，吳耀漢的角色名改為「大山地」（或譯：大生地），與成龍、元彪、洪金寶、秦祥林、馮淬帆、曾志偉一同遠渡到日本拍攝。大山地與死氣喉一樣，專門負責揸車，而重造上集的一段小巴橋段中，大山地因為練習「心靈動力學」而釀成車禍。

吳耀漢在《福星高照》裡，角色改為「大山地」，因為練習「心靈動力學」而差點釀成車禍。（《福星高照》電影截圖）

正當五福星打算追究小巴司機時，吳耀漢的一句「我哋要扭橫折曲、先聲奪人、大聲夾惡！」非常逗趣，而最後被小巴司機的一眾潮州同鄉包圍時，他的一句「講咁多嘢做咩呢！你哋潮州佬大晒啊！」亦直接導致五福星被圍毆，狼狽不堪。

吳耀漢飾演的「大山地」因為一句：「你哋潮州佬大晒啊！」而令五福星遭到圍毆。（《福星高照》電影截圖）

吳耀漢亦與其餘四位福星，在女主角胡慧中身上施展被打劫、面對面捆綁的老套情節。（《福星高照》電影截圖）

《快餐車》

成龍與元彪主演的動作電影中，吳耀漢客串飾演一位精神病患者，在成龍與元彪前往探望元彪住在精神病院的父親車程裡出現。在車程中，成龍與元彪因為車軚洩氣，需要在車程中換軚，向誤將鎖住車軚的螺絲踢進溝渠。雖然吳耀漢在電影中僅客串一幕，但也成功憑角色搶戲，他向成龍與元彪提出解決辦法：「你哋喺其他三個轆，每個拆一粒螺絲，咁咪有三粒螺絲囉！然後裝上去、慢慢行，咪行到去市區囉！」

吳耀漢客串成龍、元彪主演的動作片《快餐車》時，飾演一位神經但聰明的精神病人。（《快餐車》電影截圖）

當成龍與元彪為作為精神病患的吳耀漢提出的方法感到驚訝時，吳耀漢一本正經地表示：「你都黐線嘅！我係因為神經入嚟嘛！唔係因為蠢入嚟嘛！神經同蠢根本係兩回事！」在《快餐車》裡客串的兩句金句便因此成為吳耀漢的經典之一。

吳耀漢的回答令主演電影的成龍與元彪也當堂口啞啞。（《快餐車》電影截圖）

《倚天屠龍記之魔教教主》

在李連杰、張敏、邱淑貞主演的武俠動作電影《倚天屠龍記之魔教教主》裡，吳耀漢飾演張無忌手下的魔教長老「青翼蝠王」韋一笑，他以輕功及吸血的武功在江湖上令人聞風喪膽。而吳耀漢在電影中亦不乏喜感，在隻身前往刺探六大派圍攻光明頂前的會議，他將崑崙派夫人擒下，向六大派大叫：「你老婆肥屍大隻！畀我吸血就至啱喇！」成為電影笑點之一。

吳耀漢在《倚天屠龍記之魔教教主》裡飾演魔教長老「青翼蝠王」韋一笑。（《倚天屠龍記之魔教教主》電影截圖）

及後在光明頂被圍攻時，他向滅絕師太承認吸血，卻指：「我係有吸血！但我吸嘅係雞血、豬血同自己嘅血！」一反韋一笑在《倚天屠龍記》小說中的反派形象，成功在一眾同演巨星之間搶到戲份。

吳耀漢在電影中不乏金句及搶戲的情節。（《倚天屠龍記之魔教教主》電影截圖）

《流氓醫生》

在梁朝偉、劉青雲與鍾麗緹主演的喜劇《流氓醫生》裡，吳耀漢飾演梁朝偉求學時的教授鮑Sir，二人對行醫的哲學、理念及破格想法相近，因此師生關係甚篤。吳耀漢在電影中戲份雖少，但亦留下金句，與劉朝偉提到行醫哲學時，他曾說：「所有科學歸納到最高層次，都係一樣嘢，就係哲學！全醫學界得兩個半人明白呢個道理！你同我！」當梁朝偉問及半個人是誰時，吳耀漢續指：「嗰個畀我罰去殮房瞓三晚之後，以後唔敢上我堂！」令梁朝偉也當堂咋舌。

吳耀漢在《流氓醫生》裡飾演梁朝偉的醫學院教授，雖然戲份不多但妙語連珠。（《流氓醫生》電影截圖）

《狄仁傑之通天帝國》

由徐克執導，劉德華、劉嘉玲、梁家輝主演的古裝武俠電影《狄仁傑之通天帝國》中，吳耀漢客串飾演隱身在鬼市之中的御醫王傅（神醫汪驢），在劉德華飾演的狄仁傑前去探案時重遇。吳耀漢在電影中以一個傴僂、污衣的造型現身，更向劉德華透露易容術的奧秘在於頸後的罩門，為劉德華揭穿李冰冰飾演的國師陸離真正身份的關鍵伏線。

吳耀漢在《狄仁傑之通天帝國》裡飾演隱居鬼市的御醫，客串與劉德華有對手戲。（《狄仁傑之通天帝國》電影截圖）

《殭屍》

由麥浚龍執導，錢小豪、惠英紅、鮑起靜、陳友主演的殭屍片《殭屍》裡，吳耀漢飾演冬叔、為鮑起靜飾演的梅姨的丈夫。冬叔在電影中墮梯意外身亡，梅姨在喪偶不捨下，請法師為冬叔煉屍，卻意外因為破土，成為威脅整個屋邨的殭屍。吳耀漢在電影中的造型極為神怪詭異，更成為電影海報上的頭像，標誌性之大，比電影中其他戲份更多的主角更強。