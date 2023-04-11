58歲X-Men女神Famke Janssen新戲疑似膠面崩壞　網民：還我邦女郎

改編自日本漫畫作品《聖鬥士星矢》的真人版電影《Knights of the Zodiac》將於5月12日在美國上映，電影日前推出預告片，除了由一眾後生仔女飾演聖鬥士外，曾於占士邦電影《新鐵金剛之金眼睛》（Goldeneye）裡合作的男女奸角Sean Bean與Famke Janssen亦再度同場，但在電影預告及劇照可見，Famke Janssen狀態大不如前，五官更疑似變膠崩壞！

Famke Janssen有份參演《聖鬥士星矢》真人版電影，將於5月12日在美國上映。（《聖鬥士星矢》電影劇照）

Famke Janssen年輕不再，在電影中幸好不是飾演女神雅典娜！（《聖鬥士星矢》電影劇照）

現年58歲的Famke Janssen，在劇照與預告中再不似昔日作品一樣皮膚緊緻、輪廓分明，她的眼窩與顴骨明顯凸出，疑似經過加工。在電影近日的宣傳活動照片中，Famke Janssen的額頭與臥蠶部分被拉緊至反光，眼窩與蘋果肌亦顯得浮腫，相信是微整容過度下的後遺症。Famke Janssen的新近容貌震驚一眾粉絲網民，紛紛表示：「還我邦女郎時代的Famke Janssen！」

Famke Janssen近日為電影出席宣傳活動，面部明顯浮腫，疑似為整容後遺症。（imdb）

Famke Janssen的顛頭與蘋果肌被拉扯至反光，而眼窩亦明顯較年輕時更深。（imdb）

Famke Janssen曾於1995年在《新鐵金剛之金眼睛》裡飾演反派邦女郎Xenia Onatopp，與時任占士邦演員皮爾斯布士南（Pierce Brosnan）生死對決。當時年僅30歲的Famke Janssen飾演的前蘇聯女特務非常惹火誘人，擅長色誘男對象套取情報，但玫瑰帶刺，Xenia以獨特的一招「床技」聞名，色誘套料後會以大腿夾緊對象的腰部令對方窒息至死。

Famke Janssen曾於占士邦電影裡飾演邦女郎Xenia Onatopp，真實身份為前蘇聯女特務。（《新鐵金剛之金眼睛》電影劇照）

此後，Famke Janssen的另一代表作則為《變種特攻》（X-Men）三部曲，並在系列裡飾演女主角「靈鳥」Jean Grey，與男主角「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）上演三集的對手戲。對不少《變種特攻》的粉絲而言，Famke Janssen是永遠的靈鳥，接班人並沒有她飾演時的溫柔、魅惑及可怖，一頭紅色長髮與深邃的雙眼成為她在《變種特攻》裡永恆的標誌。

Famke Janssen近年亦轉型飾演媽媽型角色，在「最強老豆」里安納遜（Liam Neesen）主演的《救參96小時》（Taken）三部曲裡，里安納遜她飾演一對離婚夫婦，女兒在旅行途中被人口販子綁架；而第二集《救參96小時 2》裡，Famke Janssen亦被綁架，需要前夫在保護女兒的同時盡力營救。